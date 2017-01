Velké kontejnery, které měly Ostravany přimět udržovat pořádek, přetekly

Lidé totiž šance uklidit rádi využili. Jenže byli snaživí až příliš a kontejnery záhy přetékaly. Pokus s pořádkem tak vyšel i nevyšel. A po dvou týdnech kontejnery zmizely.



„Před čtrnácti dny jsme po dohodě s obvodem přistavili velkoobjemové kontejnery mimo běžný harmonogram na deset míst v Ostravě-Jihu. Šlo o sídliště Dubina a Bělský Les, kde lidé v poslední době neúnosným způsobem znečišťovali kontejnerová stanoviště. Odkládali tam i objemný odpad, místo aby využili sběrných dvorů, jednorázově přistavovaných velkých kontejnerů nebo zaplatili za odvoz z místa bydliště,“ říká mluvčí společnosti OZO Ostrava Vladimíra Karasová.

Co nevešlo do kontejnerů, skládali lidé kolem

Podotkla, že kontejnery měly stát na sídlištích delší dobu a firma OZO je měla v plánu vyvážet jednou týdně. Ukázalo se ale, že to nestačí. Sotva popeláři kontejnery poprvé vyprázdnili, lidé je hned zaplnili znovu a staré věci, které už se nevešly do kontejnerů, skládali kolem. To ale působilo problémy.

„Kontejnery stojí na cestě nebo na chodníku. Matky s kočárky i vozíčkáři mají problém ty hromady odpadků kolem nich objet,“ líčí obyvatel Dubiny Roman Sýkora, který přeplněné kontejnery vyfotil a snímky v pátek poslal redakci MF DNES.

Na podnět redakce je firma už v sobotu odvezla. Ale prázdné nepřivezla. A už ani nepřiveze.

„Museli bychom je vyvážet častěji než jednou týdně, což by se dost prodražilo. Vrátíme se k původnímu systému přistavování kontejnerů na jeden den podle požadavků obvodu. Rozmisťování na Jihu začne 6. února,“ říká mluvčí OZO.