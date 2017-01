Lékař si z rakoviny dělal byznys. Pacientům dával polovinu vykázaných léků

Kriminalita v kraji za rok 2016 v číslech Z celkového počtu 26 528 trestných činů bylo 11 187 spácháno v Ostravě, 5 295 v Karviné a 3 437 ve Frýdku-Místku. Nejméně jich bylo na Bruntálsku, kde policisté řešili 1 674 případů.

Nejčastějším trestným činem byly krádeže, a to především z automobilů, kterých bylo 2 395.

Přibylo lidí obviněných z drogových zločinů. Loni jich bylo celkem 460, o rok dříve 416.

Snížila se hospodářská kriminalita, a to celkem o 12 procent proti roku 2015.

Celkem loni přibylo 260 policistů, kterých nyní slouží celkem 4 153, v letošním roce by policejní ředitelství chtělo přijmout dalších 180 policistů.

Největší škoda byla spáchána v rámci takzvaného pyramidového podvodu. Společnost vybírala od klientů peníze. Slibovala další zhodnocení investicemi. Poškozených je několik stovek. Firmě svěřili kolem 600 milionů korun. Policisté nakonec zajistili 210 milionů.