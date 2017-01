Policie dopadla zloděje hned po činu, byli to nepoučitelní recidivisté

Dva muži ve věku 34 a 43 let vnikli po třetí hodině ráno do rodinného domu v karvinské místní části Mizerov. „Přes plot se dostali na pozemek, nato vypáčili okno vedoucí do garáže. Ve chvíli, kdy stejnou cestou dům opouštěli, byli zadrženi policisty Obvodního oddělení Karviná 7,“ uvedla karvinská policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Dvojice pachatelů měla velkou smůlu. Policisté si jich všimli, když zrovna projížděli okolo. Jakmile začali lustrovat jejich minulost, nestačili se divit. Za sebou totiž mají velké množství majetkových trestných činů.

„Starší ze dvojice byl v minulosti již dvanáctkrát soudně trestán. Zákon porušil i přesto, že okresním soudem byl pravomocně odsouzen k trestu odnětím svobody a věznici opustil v březnu minulého roku,“ popsala mluvčí.

Mladší muž byl v minulosti dokonce už patnáctkrát odsouzen. „S komplicem se vloupání dopustil i přesto, že z posledního výkonu trestu byl propuštěn v říjnu 2015,“ přiblížila Viačková. Oba muži tak nejspíše skončí ve vazbě.