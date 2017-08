Policisté odhalili překupníka kradených věcí, za kola dával tisícovku

10:36 , aktualizováno 10:36

Soud v Karviné poslal do vazby 29letého muže, který se živil přeprodáváním lupu od zlodějů. Při domovní prohlídce u něj policisté našli řadu věcí, které pocházejí z trestné činnosti, u mnoha dalších původ dohledávají. Vyšetřovatelé muže obvinili z podílnictví, za což mu hrozí vězení od půl roku do šesti let.