Policisté dopadli fantoma škol, v Ostravě jich vykradl desítky

Zadrženému muži policisté kladou za vinu celkem 32 krádeží, které stihl napáchat od října minulého roku až do června, kdy ho zadrželi.

„Vnikal zejména do škol na území Ostravy. Do budov se dostával zpravidla okny, a to jak těmi pootevřenými pro ventilaci, tak i překonáním těch uzavřených,“ uvedla policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Lupič svou specializaci na školní zařízení tu a tam narušil krádeží v domově seniorů, v nemocnici, nebo v kadeřnictví. Nejčastěji kradl elektroniku, peníze, platební karty, telefony, hodinky a podobně. Podle předběžných propočtů takto připravil okradené o 360 tisíc korun.

Policistům muž řekl, že si takto zajišťoval živobytí. V minulosti už byl za podobnou trestnou činnost opakovaně odsouzen. Za krádeže, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku mu nyní hrozí až pětileté vězení.