Policistka ofotila spis, podezřelému synovi pak prý prozradila svědky

Syna má poněkud problémového, ale 39letá policistka Petra Nitková ze Šilheřovic na Opavsku říká, že ho „přes palubu nehodila“. Jenže podle obžaloby byla loni v dubnu starostlivá až přespříliš a porušila zákon.

Policistka přiznala, že část spisu na svůj mobil ofotila, ostatně snímky sice později vymazala, ale technikům se obrázky podařilo obnovit. „Ale odmítám, že bych synovi cokoliv ze spisu sdělila, rozhodně ne jména a osobní údaje,“ vypovídala. Připustila jen, že se mu zmínila o ofoceném spisu.

Ofocení části spisu byla chyba, uznala obžalovaná

Zatímco za tento prohřešek hrozí Nitkové, která u policie pracuje devět let, jen kázeňský postih, za případné prozrazení v této části vyšetřování utajených údajů synovi, tedy zneužití pravomoci veřejné osoby, by ji čekala nejspíše podmínka a zřejmě by přišla i o uniformu.

Policejní inspektorka Petra Nitková se sama ocitla před soudem, kde se zpovídá z údajného zneužití pravomoci veřejné osoby. (10. ledna 2017)

O synově prohřešku se dozvěděla loni 27. dubna při nástupu na ranní směnu od kolegy z obvodní stanice v Ostravě-Porubě, který v noci vyslýchal dvojici, jež vloupání do garáže oznámila a za pachatele označila právě syna policistky.

„Kolega se mě zeptal, co ten můj mladý zase prováděl. Zjistila jsem, komu byl spis přidělen. Ale nebyl čas na nějaké prostudování a proto jsem dvě strany s výslechy ofotila. Byla to chyba, ano, ale nevěděla jsem, že tam jsou také jména, adresy nebo telefonní číslo, to bylo schováno v textu,“ popisovala.

Svůj zájem o spis zdůvodnila tím, že jako matka si chtěla být jistá, že jeho případ bude vyšetřen důsledně a objektivně. A prý při podrobném čtení zjistila nesrovnalosti.

Se synem si pak telefonovala a večer si dali schůzku na parkovišti nedaleko jejího bydliště. Zdůraznila, že z obsahu spisu mu nic neprozradila. Naopak jména svědků tam prý poprvé vyslovil synův známý. „Nemohu za to, že si pak syn vymýšlel a chvástal, že jeho matka všechno zjistí a má přístup ke spisům.“

Syn policistky se choval značně suverénně

Nitkové 19letý syn, nyní ve vazbě za jiné nebezpečné vyhrožování, se ve výpovědi částečně lišil. Sice také tvrdil, že se od matky ze spisu nic nedozvěděl, ale současně uvedl, že ani na schůzce na parkovišti nic o ofoceném spisu nepadlo a nikdo tam jména svědků nevyslovil. „Jen se mě zeptala, co to bylo s tou garáží a já jí to vysvětlil,“ prohlásil. Uváděl také, že s matkou měl schůzku až večer, ale dvojici volal už odpoledne.

Potvrdil také matčina slova o tom, že je velmi výbušný. Vypovídal hodně suverénně a impulzivně, se soudkyní často polemizoval. „Na to se mě neptejte, to s případem nijak nesouvisí,“ snažil se například neúspěšně zbavit dotazu, jestli někomu vyhrožoval.

Další líčení se koná na konci února, vypovídat budou svědci, například i muž se ženou, kterým syn Nitkové údajně vyhrožoval. Na policii shodně popisovali, že jim mladík říkal, že jejich jména zjistil z ofoceného vyšetřovacího spisu, který mu poskytla jeho matka policistka.