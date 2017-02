Ostravští lékaři zkoumají hojení zlomenin, pomáhá jim fixátor s čidly

I kdyby Gabriela Lasevičová chtěla, na to, co se jí stalo v práci loni v létě, zatím nemůže zapomenout. Osmatřicetiletá úřednice z radnice Slezské Ostravy stále řeší následky vážného zranění. „Většinu času pracuji v kanceláři, 20. července jsem ale šla do terénu s exekutorem,“ vzpomíná Gabriela Lasevičová na dramatický den.

Šedesátiletý dlužník se tehdy odmítl vystěhovat z domku v Hrušově a po exekutorovi i jeho doprovodu pálil ze samopalu. Než ho policisté zastřelili, zranil několik lidí včetně úřednice (psali jsme zde).

Projektily jí roztříštily bércovou kost. Od operace obepíná její nohu zevní fixátor – tři kovové obruče spojené ocelovými tyčkami a tenké dráty zapíchnuté do nohy.

Fixátor bude nosit ještě nejméně čtvrt roku

Nedávno se zařadila do skupiny 12 pacientů, na kterých lékaři Fakultní nemocnice Ostrava spolu s vědci z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO ověřují možnosti rychlejšího hojení tříštivých zlomenin bérce. Taková léčba dosud trvá měsíce, někdy i přes rok.

„Na fixátor jsem si zvykla, ale těším se, až mi ho sundají. Špatně se s ním spí. Kosti zatím bohužel nesrostly, takže nevím, jak dlouho ho ještě budu muset nosit,“ posteskla si Lasevičová.

„To bude záležet na hojení, ale nejméně tři měsíce,“ nepotěšil ji Leopold Pleva, přednosta Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava, kam žena chodí na „vědecké“ kontroly.

Vložky v botách hlídají zatížení nohy, pošlou zprávu na mobil

„Zevní fixátor vyvinul ruský lékař už před třiceti lety a používá se běžně. My teď ale máme jako první v zemi k dispozici pomůcky, díky nimž můžeme zjistit, jak hojení kostí pomocí fixátoru urychlit. Pacienti u nás chodí po takzvaném plantárním chodníku, který měří, zda a jak zatěžují zraněnou nohu. Navíc dostávají na fixátor čidla, která měří tlak na kosti v místě zlomeniny,“ popsal lékař.

„Ačkoli na závěry je brzy, první zkušenost už máme. Zjistili jsme, že pro rychlost hojení zlomenin je důležitější tlak fixátoru na kost než zátěž nohy při došlapu,“ doplnil asistent přednosty Milan Šír.

Zátěž nohy je však důležitá například pro hybnost kloubů. „Proto od nás dostávají pacienti domů speciální vložku do bot s čidlem, které je propojeno s chytrým mobilním telefonem. Ten zaznamenává údaje a upozorní na případné přetěžování,“ popsal novinky vedoucí biomechanické laboratoře VŠB-TUO Jiří Kohut, jehož tým se věnuje výzkumu a vývoji fixátoru.

Odborníkům se podařilo fixátor odlehčit o 900 gramů, což je příjemnější pro pacienty. „A vyvinuli jsme čidla, která měří tlak na kost. Na těch je ale ještě dost práce,“ netají šéf laboratoře, která za víc než tři miliony koupila i zmíněný plantární chodník propojený s počítačem.