Řeky na východě stoupají. V Polance platí třetí stupeň povodňové aktivity

Na mnoha dalších místech kraje pak platí první stupeň povodňové aktivity. Jen v noci na pátek spadlo v beskydské části regionu okolo 40 milimetrů srážek, na Jesenicku okolo 20 milimetrů, a déšť prozatím neustává.

Hasiči už dopoledne hlásili desítky pátečních výjezdů. Kolek druhé hodiny odpolední pak hlásili osmdesát výjezdů. Nejčastěji vyjížděli kvůli odstraňování popadaných stromů, monitoringu vodních toků a odčerpávání vody ze sklepů a garáží.

Během pátečního rána museli hasiči také odčerpávat vodu z podzemních prostor havířovské nemocnice. Zasahovali i u Základní školy Kosmonautů v Ostravě-Zábřehu, kde se před vstupem vytvořila velká laguna.

Do pátečního odpoledne nehlásili hlídky v terénu žádné zranění osob, ani nutnost evakuace. „Pokud bylo zjištěno vylití řeky či potoka mimo koryto, obvykle byly zatopeny pouze místní komunikace a mostky, jejichž objetí neznamenalo pro místní řidiče větší komplikace,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Hladiny řek mají v průběhu pátku ještě stoupat. Podle Šárky Vlčkové z Povodí Odry by řeka Opava v Držkovicích mohla dosáhnout až třetího stupně povodňové aktivity. Na Olši by podle prognóz měl platit druhý stupeň. Na ostatních místech povodí by se měly udržet první, případně druhé stupně.

Meteorologové kvůli vydatnému dešti rozšířili výstrahu před povodněmi, pohotovost platí do sobotního poledne v Moravskoslezském kraj pro Novojičínsko, Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko.

Ve městech se scházejí povodňové komise, jedna zasedla například i v Českém Těšíně. „Během dnešního dne již hasiči plnili pytle s pískem a postavili hrázku v ulici Rybářské, kde pouhý jeden centimetr chyběl k tomu, aby voda vystoupila z koryta. S monitorováním situace členům týmu pomáhají čidla, které úřad v rámci projektu rozmístil před několika lety na sedmi nejproblémovějších místech. Komise se bude dále scházet i o víkendu podle vývoje situace,“ uvedla mluvčí radnice Dorota Havlíková.