Zkázu starobylého kostela si lidé připomenuli při mši u jeho zbytků

Nedělní mši sloužil místní farář Kazimierz Płachta u dřevěného misijního kříže, který jako jediný požár přečkal.

Už hodinu před bohoslužbou se na místě začali scházet první věřící. Kromě místních, kteří kostel navštěvovali pravidelně, přišli i lidé ze širokého okolí. Během několika desítek minut zaplnili lesní cestu před kostelem i protější lesík.

„Přišli jsme, abychom podpořili stavbu nového kostela. Byl pro nás takovým poutním místem, několikrát jsme jej navštívili. Je neuvěřitelné, že někdo může něco takového udělat,“ řekl Marek Puzoň, který na bohoslužbu přijel z nedalekých Dobratic.

Věřící jsou otřeseni, neubránili se slzám

Aneta Klečková z Českého Těšína pravidelně chodila ke kostelíku na výlet a i v neděli na mši vyrazila s batohem na zádech. „Vyjeli jsme na Nebory a sem jsme přišli pěšky. Vždycky jsem chodila takovou túru až do Gutů a do Řeky. Co se stalo, je strašné. Nechce se mi ani mluvit,“ komentovala zkázu kostela.

Při bohoslužbě se řada lidí neubránila slzám. Kostelík pro ně byl místním pokladem, řada z nich s ním byla osobně spjatá, měli v něm třeba svatbu.

Duchovní správce farnosti Kazimierz Płachta v celé tragédii celou tragédii vidí i znamení. „Kříž s Kristem zůstal stát. Vidím v tom nadějné znamení pro budoucnost tohoto místa a tuto farnost,“ uvedl.

Farníky pozval do Gutů i na další bohoslužby. Pokud to půjde, chce se scházet na stejném místě i dál. Poprvé už příští neděli. „Do té doby než památku obnovíme a začne se stavět, budeme se scházet tady. V horším počasí by byl vhodný stan,“ nastínil další plány.

Už o víkendu začaly první odklízecí práce ohořelých trosek kostela. „Každý trám je potřeba označit a zaevidovat,“ nastínil farář s tím, že i obnova památky začne co nejdříve. Už v pondělí má první schůzku s projektantem.

Většinu nákladů na nový kostel by měla pokrýt pojistka. Pomoc přislíbilo i ministerstvo kultury a kraj. Město Třinec v nejbližších dnech hodlá vyhlásit veřejnou sbírku.

Z požáru jsou obviněni tři mladíci, dva z nich poslal Okresní soud ve Frýdku-Místku v sobotu do vazby (podrobnosti čtěte zde).

Oheň kostel zcela zničil (2. srpna 2017):