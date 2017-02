Požáry loni způsobily rekordní škody, viníci těch největších jsou neznámí

Požár mořírny v Bohumíně se škodou 235 milionů, poničené železniční trakční vedení v témže městě za 153 milionů, stopadesátimilionový požár pekárny v Ostravě-Martinově a kopřivnické obchodní centrum v plamenech za více než padesát milionů. To jsou nejzásadnější události v kraji, u kterých hasiči loni zasahovali.



„Likvidace takových požárů je velmi náročná, nasazení hasičských jednotek bylo masivní. Například bohumínský požár mořírny byl velmi nebezpečný tím, že hrozila destrukce nádrží s kyselinou chlorovodíkovou,“ vzpomenul krajský šéf hasičů Vladimír Vlček.

Kromě železničního požáru, kde vyšetřovatelé stanovili jako příčinu požáru zkrat, se dosud nepodařilo odhalit, co rozsáhlé škody způsobilo. „Čeká se na znalecké posudky,“ poznamenal Vlček.

Požárů ubylo, nebylo takové sucho

Celkem hasiči v kraji v roce 2016 vyjížděli téměř k dvaceti tisícům případů, z toho bylo 1888 požárů. Statisticky tak měli klidnější rok než předloni, kdy měli hlášeno o dva tisíce případů víc. „Loni bylo mnohem menší sucho než v roce 2015, což se projevilo na nižším počtu výjezdů i požárů,“ vysvětlil Vlček.

Hasiči v roce 2016 Celkem zásahů - 19 719



Počet požárů - 1 888



Denně výjezdů - 54



Celková škoda při požárech - zhruba 715 milionů korun

Největší škoda - 235 milionů



Uchráněné hodnoty - 1,11 miliardy korun

Úmrtí při požárech - 19 lidí

Zranění při požárech - 159 lidí

Počet tísňových volání na čísla 112 a 150 - 247 tisíc

Loni však při požárech zemřelo devatenáct lidí, což je o šest více než předchozí rok. Již zmiňované největší požáry se obešly bez obětí, lidé umírali při menších událostech.

Ve světě se považuje za přijatelný průměr jeden mrtvý na sto tisíc obyvatel, což by v případě Moravskoslezského kraje znamenalo dvanáct úmrtí ročně. „Se současným stavem samozřejmě nejsme spokojeni, ale máme jen velmi omezené možnosti, jak to ovlivnit,“ povzdychl si krajský šéf hasičů a připomněl důležitost hlásičů požárů a detektorů oxidu uhelnatého.

Studenti částečně nahrazují chybějící hasiče

Profesionálních hasičů v kraji působí 723, když se připočtou dobrovolní a podnikoví hasiči, vystoupá jejich počet na takřka sedm tisíc. Podle tabulkových počtů by profesionálních hasičů mělo být o šedesát více. Stát však peníze na více hasičů neposílá.

Hasiči se to snaží vyřešit například tím, že využívají už studentů oboru požární ochrany na Vysoké školy báňské v Ostravě.

„Samozřejmě však musí splňovat všechny podmínky práce u hasičů. Na jedné straně tak už za studia poznají praxi, a to tak, že v jiných krajích by tolik výjezdů měli za několik let, ale současně to jsou nováčci, kteří se teprve učí. Říkáme, že hasič se stává hasičem až zhruba po pěti až šesti letech,“ přiblížil Vlček. Dodal, že není jisté, kdy hasiči dosáhnou alespoň na tabulkový stav.

Uchazečů o práci hasičů je údajně stále dost, nízká nezaměstnanost zájem nijak neovlivnila. Ale mnoho mladých lidí pohoří při psychotestech a u zdravotních zkoušek. Velkým strašákem, stejně jako u policie, zůstávají i fyzické testy.