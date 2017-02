Pozemky pro zónu chce Moravskoslezský kraj za symbolickou cenu

„Myslím, že by ta cena měla být symbolická, což znamená maximálně jedna koruna za metr čtvereční,“ sdělil hejtman Ivo Vondrák po úterním výjezdním jednání rady kraje v Karviné.

„Pozemky musí kraj vykupovat ze svého rozpočtu. Já proto apeluji na ty, kdo ty firmy vlastní, protože to zdejšímu regionu dluží,“ dodal hejtman v jasné narážce na majitele společnosti Asental, kterým je Zdeněk Bakala.

Zástupci společnosti Asental ale o požadavku kraje nic neví. „Žádný návrh na prodej našich pozemků za symbolickou korunu jsme neobdrželi. Požadavek nezazněl ani na posledním jednání koordinačního výboru, který se shodou okolností konal v pondělí,“ sdělil Tomáš Neščák, mediální zástupce společnosti Asental.

Průmyslovou zónu navíc nepůjde stavět po částech, jak vedení kraje původně zamýšlelo. „Chtěli jsme zónu připravovat po etapách, podle zájmu investorů. Bohužel musíme vyřešit celou oblast najednou, jinak by se musela dělat nová studie EIA,“ přiblížil hejtman důvody další změny přístupu kraje ke stavbě průmyslové zóny.

A do hry se opět dostaly obavy o to, co kraj vůbec případným investorům může nabídnout. „Zóna se nedá považovat za příliš stabilní, to pořád platí,“ doplnil Vondrák.

Krajský úřad přitom už delší dobu disponuje znaleckým posudkem, ve kterém je uvedeno, že území je v pořádku.

„Otázkou je, do jaké míry lze na takovém posudku stavět do budoucna. Vůbec totiž nevíme, co se může stát v okamžiku, když dojde k útlumu těžby a přestane se například čerpat voda,“ poznamenal hejtman.

Karviná ovšem v současnosti příliš dalších možností nenabízí. „Jiná varianta pro průmyslovou zónu tady není,“ potvrdil primátor Tomáš Hanzel.