Tak se jezdilo před půl stoletím. V Ostravě vystavují trolejbusové veterány

Program oslav výročí Dopravní podnik Ostrava u příležitosti oslav 65 let provozu trolejbusů pořádá v sobotu 9. září od 9 do 16 hodin den otevřených dveří v areálu vozovny trolejbusů na Sokolské třídě v centru krajského města.

den otevřených dveří v areálu vozovny trolejbusů na Sokolské třídě v centru krajského města. Návštěvníci uvidí deset zrenovovaných historických vozidel MHD. Mohou se také zúčastnit bezplatné vyhlídkové jízdy historickým trolejbusem z vozovny k radnici Slezské Ostravy a zpět nebo historickým autobusem na trase z vozovny trolejbusů na Křižíkovu a zpět.

Mohou se také zúčastnit bezplatné vyhlídkové jízdy historickým trolejbusem z vozovny k radnici Slezské Ostravy a zpět nebo historickým autobusem na trase z vozovny trolejbusů na Křižíkovu a zpět. Připraven je i pestrý doprovodný program. Vystoupí zpěvačka Elis. Městští policisté předvedou ukázky výcviku služebních psů a koní. Zájemci si mohou vyzkoušet nasazování trolejbusových sběračů, takzvaných tykadel, na troleje nebo soutěžit v kvízu ze znalostí DPO o vstupenky do Světa techniky. Děti pobaví Klauni z Balónkova.