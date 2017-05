Předsednictvo rozhodlo o přeregistraci v ostravské ČSSD a škrtalo v kandidátce

Podle mínění části členů ČSSD je přeregistrace krok, kterým chce Miroslav Novák zabránit svému vyloučení ze strany (více jsme psali zde).

„V praxi to bude znamenat, že celá ostravská organizace nebude moci dělat vůbec nic až do doby, než se všichni aktivní členové znovu zaregistrují,“ komentoval přeregistraci již dříve jeden z členů strany. Platit by to mělo také pro červnovou konferenci, na které chtěli někteří straníci Miroslava Nováka odvolat.

Předsednictvo ČSSD v pátek schvalovalo i krajskou kandidátku pro parlamentní volby. Z ní vyloučilo poslance Adama Rykalu a předsedkyni ostravské ČSSD Janu Vajdíkovou

Rozhodnutí nezvrátila ani petice

K rozhodnutí předsednictva se Rykala s Vajdíkovou vyjádřili ve společném prohlášení.

„Rozhodnutí musíme respektovat, ale jsme zklamaní, protože ani pro přeregistraci ani pro naše vyškrtnutí nebyl žádný vážný důvod a toto rozhodnutí, které je v rozporu s přáním regionální ČSSD, nijak Ostravě neprospěje. Potrestali nás za to, že jsme chtěli vést organizaci trochu jinak než Miroslav Novák a pravděpodobně také za to, že jsme při volbě vedení strany podporovali Jeronýma Tejce. Mrzí nás, že předsednictvo nepřihlédlo ani k petici proti přeregistraci a vyškrtávání řádně zvolených kandidátů, kterou podepsalo během jednoho týdne 250 členů,“ prohlásili.

Rykala dále uvedl, že nebude na toto rozhodnutí podávat žalobu. „A to přesto, že s ním nesouhlasím. Chtěl bych poděkovat všem voličům a členům ČSSD, kteří mě a Janu Vajdíkovou podpořili. Moc si toho vážíme a budeme dále bojovat za lepší ČSSD,“ dodal.