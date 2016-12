Při kontrole kotle mohou úředníci prověřit i popel

Zazvonit u dveří po předchozím upozornění a s podezřením, že člověk topí, čím nemá, odebrat vzorek z kotle v domácnosti. Takové kontroly by od ledna příštího roku mohly být běžné.

„Rozeznáváme dva druhy kontrol kotlů v domácnosti. Jedná se o povinné revize kotlů příslušným technikem a o kontrolu, zda lidé nespalují odpady nebo jiná paliva, než jaká jsou určena výrobcem kotle,“ popsal vedoucí oddělení ochrany ovzduší odboru životního prostředí Moravskoslezského kraje Marek Bruštík.

Sankce mohou být vysoké. „Pokud by člověk měl povinnost předložit jen revizní zprávu a tu by neměl, pokuta může být do výše 20 tisíc korun. Pokud by ale například spaloval odpady a úředník to prokázal, tak dotyčný může zaplatit až padesát tisíc korun,“ pokračoval Bruštík.

Kontroly mohou provádět úředníci z obcí s rozšířenou působností. Nejedná se ale o plošné monitorování, v důvodové zprávě novely zákona existuje schéma.

„Podmínkou je opakované důvodné podezření úřadu, že tepelný zdroj provozuje daná domácnost v rozporu se zákonem. V případě prvního podezření úřad provozovatele jen písemně upozorní; když dotyčný neuposlechne, přistoupí se ke kontrole,“ nastínila mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová. Ministerstvo chce tímto systémem předejít tomu, aby se lidé museli podrobit kontrole jen na základě sousedského udání.

Kontrola může být ohlášená i neohlášená

Pravomoci úředníka při kontrole jsou pak jasně dány. „Kontrola může být ohlášená i neohlášená. Podléhá jí kotel, jeho příslušenství a palivo. Úředník může odebrat i vzorky popela k rozboru v laboratoři. Do dalších obytných částí domu pak úředník přístup mít nebude,“ doplnila Pospíšilová.

Úřední posily zatím města nabírat nebudou. „Uvažovat o navýšení můžeme až ve chvíli, kdy uvidíme, že zásahy přinášejí efekt. Pro Hlučín a okolní obce tak bude kontroly zatím provádět jedna úřednice. Už jsme domluvení na spolupráci s našimi strážníky, chceme se dohodnout i se starosty okolních obcí. Ale jsme rádi, že se nám dostává do rukou alespoň nějaký nástroj,“ zmínil starosta Hlučína Pavel Paschek.

To potvrdil i Daniel Havlík, starosta Ludgeřovic, jež pod Hlučín spadají. „Starostové většinou dobře znají své obyvatele, a proto mohou s obcemi s rozšířenou působností efektivně spolupracovat.“

Důležitá je podle starostů i osvěta. „Černý dým se z komínů valí hlavně při roztápění. Takže součástí upozornění bude i poučení, jak správně zatápět, což mnoho lidí neví,“ konstatoval Pavel Buzek, starosta Věřňovic na Karvinsku, kde jsou dlouhodobě překračovány imisní limity.

Někteří vidí problém v půlhodinovém videu černého kouře

Úředníci většinou už nyní vědí, kam se vydají. „Víme, kde jsou problémy a určitá podezření – a na ta místa se chceme zaměřit nejdříve. Kontroly nejsou novinkou, ale nyní jsou konečně možné postihy a účinné postupy,“ konstatovala karvinská mluvčí Šárka Swiderová.

Někteří ale mají o účinnosti kontrol pochybnosti. Problém vidí mnoho úředníků hlavně v půlhodinovém videu černého kouře, které mají doložit.

„I kdyby se podařilo na základě videa prokázat, že z komínu vychází nepřiměřeně černý kouř – a i to bude možné jen stěží zajistit, protože se většinou zatápí za tmy –, tak předem ohlášená kontrola těžko objeví něco nekalého,“ konstatoval místostarosta Klimkovic a náměstek hejtmana kraje Jakub Unucka.

V Klimkovicích si navíc zatím neumí představit kontroly menších obcí v praxi. „Když dnes něco potřebujeme po odboru životního prostředí Magistrátu města Ostravy, lhůty jsou nekonečné. Takže nám vůbec není jasné, jak by mohly kontroly fungovat,“ zmínil starosta Klimkovic Zdeněk Husťák.