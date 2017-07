Při požáru bytu zemřel muž, žena je popálena na devadesáti procentech těla

K požáru bytu v Moyzesově ulici vyjeli hasiči chvíli po dvaadvacáté hodině. „Na místo byly vyslány dvě hasičské jednotky z ostravských stanic v Porubě a Zábřehu s cisternami i výškovou technikou,“ uvedl mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Při likvidaci požáru vnikli hasiči do bytu a při krátkém průzkumu, jestli se uvnitř někdo nenachází, našli dva lidi. Čtyřiačtyřicetiletému muži už nebylo pomoci. Čtyřicetiletá žena, byť také velmi popálená, ještě žila.

„Ženu jsme z bytu vynesli a předali ji záchranářům,“ dodal Kozák. Požár hasiči zlikvidovali krátce před třiadvacátou hodinou.

Mluvčí záchranářů Lukáš Humpl sdělil, že popálená žena měla rozsáhlá zranění.

„Zasahující lékař zjistil popáleniny na devadesáti procentech tělního povrchu. Posádky zajistily vstup do kostní dřeně a zahájily podávání léků, provedly rovněž prvotní ošetření popálených ploch. Postižená byla uvedena do umělého spánku,“ popsal.

Poté sanitka převezla ženu v kritickém stavu do nedaleké Fakultní nemocnice Ostrava, a to do specializovaného Popáleninového centra.

Případem se zabývají vyšetřovatelé hasičů a policistů, příčiny vzniku požáru zatím nejsou známé. Majetková škoda byla vyčíslena na 150 tisíc korun.