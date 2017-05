Novojičínsko hojně osídlují čápi, hnízdit chtěli i na funkčním komíně

„Frýdecko-Místecko, Novojičínsko a Opavsko hostí jednu z nejpočetnějších populací čápů bílých v České republice. Ta je srovnatelná jen s populací na jižní Moravě, kde se čápům hodně daří,“ říká Jan Kašinský, zástupce vedoucího Záchranné stanice živočichů v Bartošovicích.

Na hranici pozemku bartošovické stanice letos poprvé zahnízdil další čapí pár a posílil již tak početnou populaci v okolí. „Čápi se snažili postavit si hnízdo přímo na naší budově na funkčním komíně. Zřídili jsme jim proto hnízdní podložku na nedalekém příhradovém stožáru,“ popsal Kašinský.



Počet obsazených čapích hnízd v Bartošovicích díky tomu narostl na čtyři. Páru čápů bílých, kteří jsou tam v péči zvířecích záchranářů, se právě v těchto dnech vyklubala dvě mláďata a jde pravděpodobně o vůbec první čápata v kraji. Ve stanici hnízdí také čápi černí.

A přítomnost dalších hnízd v okolí ukazuje, že se do celé oblasti ptáci rádi vracejí. Hned tři obsazená hnízda hlásí například nedaleký Jeseník nad Odrou.

„Rodinku na kulturním domě naproti obecnímu úřadu každý rok sledujeme, máme o nich záznamy, vedeme si evidenci,“ přibližuje starosta obce Tomáš Machýček.

Dodává, že druhé hnízdo, které je na mlýnském komíně, pamatuje ještě z dětství. Třetí se pak nachází na sloupu elektrického vedení v místní části Polouvsí.

Častým čapím cílem je také Jistebník. Aktuálně tam mají rovněž tři obsazená hnízda. Čápi se ve vyšších počtech vracejí i do Kunína či okolí Starého Jičína. Poměrně vysoká koncentrace čápů je také na Opavsku v okolí obcí Dolní Benešov, Háj ve Slezsku, Štítina a Kravaře, kde se letos usadilo minimálně osm čapích dvojic.

Čápům vyhovuje tamní krajina

Na celém území kraje teď na jaře eviduje Česká společnost ornitologická na sto dvacet obsazených čapích hnízd. A hned několik z nich je osídlených poprvé.

„V Moravskoslezském kraji je hornatější krajina, hodně luk, podmáčených luk. To je přesně to, co čápi potřebují. Bez problémů tam najdou potravu. Nejen obecně známé žáby, čáp si bez problémů uloví i hlodavce, hada nebo ještěrku,“ uvedla Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické.

Upozornila, že čápům nestačí jen vhodné hnízdo, ale volba místa závisí na potravní nabídce. „Například v jižních Čechách čápů ubývá, souvisí to s rozvojem zemědělství a ubýváním potravy,“ dodala.

Rizikem byly mrazy posledních týdnů, mláďata však naštěstí ještě nebyla na světě. Kdyby však mrazy přišly o dva týdny později, znamenalo by to malou katastrofu. „Na výkyvy počasí jsou hákliví,“ uzavřela ornitoložka s tím, že například v Dubném na Českobudějovicku již vylíhnutá čtyři mláďata kvůli ochlazení uhynula.