Hlasů bylo málo, nesčítaly se. Krajským lídrem ČSSD pro volby je Zaorálek

„Účast byla nízká. Hlasy se proto ani nesčítaly,“ řekla tajemnice strany Petra Krejčířová.

Podle dostupných informací hlasovalo o kandidátce jen kolem osmi procent sociálních demokratů. A pokud v ČSSD hlasuje méně než 30 procent členů, platí kandidátní listina navržená krajským výkonným výborem.

V tomto případě je tedy jedničkou moravskoslezské kandidátky lídr Zaorálek, dvojkou primátor Karviné Tomáš Hanzel, trojkou někdejší náměstek hejtmana Jiří Vzientek, čtyřkou poslankyně Dana Váhalová a pětkou advokát a pedagog Milan Čichoň.

Platí tak i nedávný zásah předsednictva strany, které z krajské kandidátky i přes nesouhlas ostravské organizace vyškrtlo její předsedkyni Janu Vajdíkovou i ostravského místopředsedu, poslance Adama Rykalu.

„Aby to Ostrava nemohla zvrátit, doporučilo vedení krajské organizace lidem, ať vůbec nejdou k vnitrostranickým volbám a nehlasují. Vlastně chtěli, ať straníci primárky bojkotují. A vyšlo jim to. I když hlasovalo hodně ostravských členů, kteří chtějí vyloučit krajského předsedu Miroslava Nováka ze strany, a rozhodně nehlasovali pro lídra Zaorálka, není to nic platné,“ líčí ostravští členové ČSSD, kteří nechtějí zveřejnit jména.

Porušují volební řád, protestují někteří straníci

„Současná krajská kandidátka přitom porušuje volební řád strany, protože po vyškrtnutí Vajdíkové klesl počet žen pod 40 procent,“ dodali nespokojení straníci pod zárukou anonymity.

„Je to tak, jak to popsali,“ tvrdí i mladý sociální demokrat Matěj Benda, podle kterého ale bylo důvodů neúčasti straníků v primárkách víc.

Kromě cíleného bojkotu i zklamání řady členů a nechuť pokračovat kvůli vnitrostranickým rozbrojům a porušování stanov.

„Před dvěma lety jsem na sjezdu v Praze vybízel spolustraníky, aby neschvalovali změnu stanov ve smyslu zavedení kvót na kandidátních listinách. Současné vedení strany v čele s předsedou Bohuslavem Sobotkou, které je personálně skoro totožné s tím starým, však změny prosadilo včetně toho, že na kandidátce musí být 40 procent opačného pohlaví. Jako demokrat jsem respektoval rozhodnutí většiny. Proto mě zaráží, že dříve tolik prosazované kvóty dnes vedení strany ignoruje, když schválí kandidátní listinu, na níž je 14 žen a 22 mužů, což znamená necelých 39 procent žen. Tím jsou porušeny stanovy i volební řád,“ vysvětluje Benda.

A netají své výhrady vůči stranickým šéfům. „Předseda strany Sobotka i předseda krajské organizace Novák tolerují porušování stanov a tím škodí straně. Pak se nedivme průzkumům, které nám nyní přisuzují pouhých deset procent volebních preferencí. Takto by se politika v ČSSD dělat neměla,“ míní mladý sociální demokrat.

Miroslav Novák s ním ani s dalšími kritiky ale nesouhlasí. „Krajská kandidátka nic neporušuje. Postupuje se striktně dle řádu pro sestavování kandidátních listin,“ tvrdí předseda moravskoslezské organizace a bývalý hejtman kraje.

Vyjadřovat se k tvrzení vnitrostranické opozice, že krajský výbor doporučil členům ČSSD primárky bojkotovat, je podle něj zbytečné. „Je to jen další ze snah úzké skupiny lidí poškozovat svými vyjádřeními sociální demokracii,“ míní Novák.

„Kdyby aspoň přemýšleli, neboť dle jejich tvrzení by to znamenalo, že má krajský výbor podporu více než 92 procent všech členů v kraji, a to by mne opravdu těšilo,“ dodal.