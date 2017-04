Prodejců léků přes internet u soudů přibývá. Vysokým trestům se diví

Prodám Lexaurin, Diazepam a Stilnox, důvěrné jednání zaručeno. Podobnými inzeráty nabízejícími prodej léků na předpis se internet jen hemží. Nelegálním prodejcům se však může stát, že je navštíví policisté a záhy jim sdělí obvinění. Jejich byznys pak končí vysokými tresty.



Například jen za poslední měsíc soudy v Moravskoslezském kraji projednávají hned tři takové případy. „Policisté se na ně zaměřili a my to rozhodně kvitujeme. Odběratelům totiž hrozí závislost na těchto lécích, vážné zdravotní potíže, a dokonce všechno může skončit smrtí,“ upozornil státní zástupce David Bartoš, který dozoruje poslední případ partnerské dvojice Pavly Černé a Jiřího Kusého z Ostravy.

Ti podle obžaloby od lékařky a lékárnic získávali léky, které se předepisují na deprese, hubnutí nebo nespavost. Za dva a půl roku tak měli prodat přes 200 tisíc tablet za více než tři miliony.

K byznysu se nechávají zlákat i lékaři a lékárníci

Radim Wita, náměstek krajského policejního ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování, potvrdil, že tyto případy sledují stále pozorněji. „I dříve jsme se jim věnovali, ale za poslední zhruba rok a čtvrt jsme prověřovali už sedm takových případů. Bohužel ve třech z nich figuroval také zdravotnický personál,“ popsal s tím, že se k nelegálnímu byznysu často nechají zlákat i lékaři nebo lékárníci. Tedy lidé, kteří by měli naopak dbát na správné užívání léků.

Co projednávají soudy Soudy v kraji aktuálně řeší tři případy prodeje léků na předpis: Okresní soud v Ostravě se zabývá krádežemi léků v Městské nemocnici Ostrava, které má podle obžaloby na svědomí zdravotní sestra. Se svým tehdejším přítelem pak medikamenty prodávali.

Krajský soud v Ostravě projednává případ muže, který v roce 2014 údajně neoprávněně opatřoval množství farmaceutického výrobku, který prodával na výrobu pervitinu.

A konečně opět krajský soud řeší míru provinění partnerské dvojice z Ostravy, která léky prodávala po internetu nejen v tuzemsku, ale také do mnoha evropských zemí.



Obžalovaní se pak v soudních síních často diví, jak vysoké tresty jim hrozí. Například Kusému a Černé osm až dvanáct let (o případu jsme psali zde).

„Na internetu běží takový prodej a nákup řadu let, je to tam běžné a nikdo s tím nic nedělá. Věděl jsem, že to není legální, ale domníval jsem se, že jde jen o přestupek, nikoliv trestný čin,“ obhajoval se u soudu 42letý Kusý.

Kriminalista Wita považuje počínání prodejců léků za podobné jako dealerů drog. „Možná dokonce ještě nebezpečnější. Lidé, kteří to kupují, totiž často ani netuší, co jim mohou způsobit léky, které může předepsat pouze lékař,“ vysvětlil policista, podle kterého bývá vyšetřování takových případů poměrně složité. „Když chceme nelegální činnost a její rozsah prokázat, obvykle musíme na případu pracovat poměrně dlouho.“

Pachatelům nepomáhají ani smyšlené e-mailové adresy nebo účty na příbuzné.

Problémem jsou i padělané přípravky

Problémy ale hrozí také lidem, kteří sice neprodávají léky na předpis ve větším množství, ale „jen“ své přebytky. „Za nedovolené zacházení s léčivými přípravky je možné uložit pokutu dle zákona o léčivech až ve výši tří milionů korun,“ uvedla už dříve Lucie Šustková, mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Přes internet tak lidé mohou prodávat pouze léky, na které lékaři nevystavují recepty.

Šustková také zmínila další nebezpečí nákupu léků přes internet – padělané přípravky. „Podezření na padělek či nelegální léčivý přípravek by měla vzbudit například nízká cena přípravku,“ zmínila.

Lidé se mohou o tomto problému informovat například na internetových stránkách olecich.cz nebo nebezpecneleky.cz.

Náměstek krajského policejního ředitele pak slibuje, že policie ve své zvýšené snaze odhalovat překupníky léků bude pokračovat.