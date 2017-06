Prodej opavského fotbalového klubu se odkládá, minimálně do podzimu

„Fotbalový klub není rohlík a my nejsme pekaři, abychom jej prodali komukoliv, kdo zaplatí. Takto fotbalový klub prodávat nelze,“ ohradil se například zastupitel za ODS Jan Zelinka.

Ten již v samotném začátku jednání navrhl odložit hlasování o smlouvě na prodej dvou třetin akcií fotbalového klubu, s tím však souhlasilo pouze deset zastupitelů a návrh neprošel.

Ani to opozici neodzbrojilo a otevřeně kritizovala nedostatek informací o potenciálním investorovi do fotbalu. Žádala po vedení města, jež se zástupci švýcarské společnosti sestavení smlouvy dojednávalo, aby firmu lépe prošetřilo.

„Musíme prověřit, odkud ty prostředky jsou,“ uvedl Marek Veselý (ODS). Doplnil, že podle veřejně dostupných internetových zdrojů jméno podnikatele, který za společností TICC stojí, figuruje ve Švýcarsku v dalších 167 firmách a švýcarské orgány nedoporučují s ním obchodovat.

Radnice chtěla jednat rychle, opozice byla proti

Své pochybnosti předem deklarovali zastupitelé napříč politickými stranami, od Vladimíra Javorského z KSČM přes Hanu Brňákovou (Opavané – NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI) až po Pavlu Brady (Zelená pro Opavu).

„Sto padesát milionů pro fotbalový klub není k zahození. Ale chybí mi informace, nezaznělo nic, co by popřelo případné obavy. Je chyba, že tady není žádný zástupce investora,“ komentovala Brady. Zastupitelé upozornili i na to, že se město zavazuje dotovat fotbal ve stejné výši, jako jej dotuje teď, když je jeho většinovým vlastníkem.

Vedení Opavy kritice vzdorovalo více než hodinu. „Smlouva je stanovená tak, že je město pokaždé ve výhodě. Hodnota je stanovená výš, než uvádí odborný posudek. Akcie na nového majitele budou přepsány až poté, co zaplatí všechny závazky včetně slíbeného daru,“ argumentoval primátor Radim Křupala (ČSSD). Dodal, že město se snaží jednat rychle, aby investor svou pozornost nepřesunul jinam.

Podle předsedy představenstva SFC Marka Hájka klub nového investora potřebuje. „Jestliže chceme do první ligy, opravdu potřebujeme desítky milionů,“ upozornil.

Zástupci klubu byli výsledkem jednání zklamáni

Poté, co pochyby deklarovali také koaliční zastupitelé, však primátor Křupala sám navrhl odročení hlasování. „Otevře se tím prostor na získání informací o investorovi, pokud ta věc pro něj ještě bude akceptovatelná,“ zdůvodnil.

Za pravdu mu dalo 29 z 33 přítomných zastupitelů. Proti nebyl žádný. Případný prodej klubu se tak odsouvá nejméně do září.

„Zklamání je to především pro klub, protože jsme byli v očekávání, že bychom mohli mít jednodušší finanční zázemí pro naši expanzi a záměr jít do první ligy,“ komentoval Marek Hájek z SFC Opava.

Právní zástupce firmy TICC, GmbH, ostravský advokát Karel Ležatka, uvedl, že pondělní rozhodnutí opavských zastupitelů respektuje. „Je to jejich výsostné právo. Ještě ale nemám oficiální zprávu od pana primátora a teprve si musím vyžádat stanovisko klienta, takže další kroky zatím nebudu předjímat,“ sdělil.