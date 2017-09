Je prodej opavského fotbalového klubu ohrožen? Investor mlčí

„Zájemce o koupi SFC ještě nedodal příslušné podklady,“ vysvětlil primátor Opavy Radim Křupala, proč se o prodeji dvou třetin akcií SFC nebude na zasedání 18. září rozhodovat.

Zastupitelům v červnu nestačila nabídka 50 milionů za většinu akcií klubu a dalších 100 milionů jako dar. O švýcarské firmě, případně čínském investorovi v jejím pozadí, žádali podrobnější informace. Rozhodnutí o prodeji proto tehdy odročili na září (psali jsme zde).



Podle primátora by firma materiály měla dodat příští týden. Křupala ale chce zastupitelům dát dostatek času na jejich prostudování.

„Chci mít také čas na debatu s jednotlivými zastupiteli. Poté, co podklady dorazí, bychom svolali mimořádné zastupitelstvo,“ nastínil další scénář s tím, že zastupitelé by před hlasováním měli materiál dostat co nejdříve.

Kdy a zda podklady rozkrývající činnost švýcarské společnosti a původ kapitálu, který Opavě nabízí, na radnici dorazí, ale zatím není jasné. Ostravský advokát Karel Ležatka, jenž investora v Česku zastupuje, uvedl, že jednání uvázla na mrtvém bodě.

„Od posledního vyjádření opavských zastupitelů jednání neměla vývoj žádným směrem. Referoval jsem klientovi závěr rozhodnutí zastupitelstva a od té doby zatím nemám z jeho strany žádný pokyn k dalšímu postupu,“ přiblížil Ležatka.

Opava záměr prodeje dvou třetin akcií fotbalového klubu za 50 milionů korun ohlásila na jaře, zájemci se měli hlásit do konce května. Švýcarská firma s čínským kapitálem byla jediná, kdo se přihlásil, nesložila však kauci. Město proto soutěž zrušilo. Se zájemcem dále jednalo individuálně.