Povodí Odry plánuje k roku 2030 propojení Těrlicka se Žermanicemi

Stále větší sucho, ale současně klesající potřeba vody pro doly. Takový stav přiměl Povodí Odry k rozhodnutí připojit nádrž Těrlicko na Karvinsku ke své propojené soustavě nádrží.

Právě nádrž na říčce Stonávce byla na přelomu 50. a 60. let postavena zejména kvůli zásobování provozů OKD.

Nedaleké Žermanice na řece Lučině poskytují vodu například ostravské huti ArcelorMittal nebo paskovské celulózce, současně však pomáhají ovlivňovat průtoky jak na Lučině, tak v řece Ostravici.

„V letech 2015 a 2016 postihlo povodí Odry největší sucho za mnoho let. Zásobování průmyslu vodou bylo na hranici možností nádrží zapojených do vodohospodářské soustavy,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Žermanická nádrž je položena výše

Nastínila, že ani prognóza dalších let není příznivá. „Obzvláště napjatá může být situace na beskydské větvi při zásobení průmyslovou vodou, která je zajišťovaná především prostřednictvím nádrží Žermanice a Olešná.“ Lepší situace se rýsuje na Těrlicku. „K horizontu roku 2025 lze ve spojení s útlumem hlubinné těžby černého uhlí očekávat postupný pokles množství odebírané vody z této nádrže,“ potvrdila Vlčková.

Jenže Těrlicko dosud fungovalo mimo soustavu nádrží, Povodí proto loni zpracovalo studii proveditelnosti propojení se Žermanicemi a s přípravami pokračuje.

Vodohospodáři musejí například vyřešit to, že žermanická nádrž leží o patnáct metrů výše než těrlická.

„Předpokládá se, že v případě potřeby se bude voda gravitačně převádět z Žermanic do Těrlicka, ale zejména při letním a podzimním nedostatku se bude čerpat opačným směrem,“ přiblížila mluvčí Povodí Odry. Právě z Těrlicka do Žermanic bude voda proudit nejspíše častěji.

Ražený podzemní přivaděč s tlakovou obezdívkou bude dlouhý 4,1 kilometru, povodí odhadlo stavební náklady na 700 milionů korun.

Propojení zlepší zásobování vodou v období sucha

„Voda by se mohla začít převádět kolem roku 2030, letos studii proveditelnosti rozpracujeme o podrobný harmonogram a časový plán prací,“ zakončila mluvčí.

Pro starostu Těrlicka Martina Poláška není projekt na propojení nádrží neznámý.

„Nemáme s tím zásadní problém. Do ničeho u nás to nezasahuje, protože to je podzemní stavba. Jedná se jen o to, aby se pak dodržely dohodnuté hladiny a u nás nemělo propojení vliv na výraznější kolísání vody,“ vysvětlil starosta s tím, že těrlická nádrž stejně jako žermanická slouží i k rekreaci.

Jeden z největších tuzemských znalců vodních děl Ladislav Satrapa z katedry hydrotechniky ČVUT Praha považuje jakékoliv propojení nádrží za užitečné.

„Takový prvek zlepší možnosti zásobování vodou v období sucha, navíc v tomto případě je velmi příznivá délka připojení,“ uvedl Satrapa.

Domnívá se, že by se připojení dalo zprovoznit rychleji a také náklady se mu zdají vyšší. „Neznám však studii proveditelnosti, ani podmínky, pro které byly náklady stanoveny,“ upozornil.