Průtrž mračen na Hlučínsku páchala škody. Ulicemi se valilo bahno

„Ulice Kozmická, Pěkníkova, Jandova, K Mýtu a další pokryly až dvaceticentimetrové nánosy bahna, které spolu s vodou nateklo lidem na zahrádky i do sklepů. Vítr vyvrátil nebo polámal mnoho stromů a větví v aleji kolem hlavní cesty mezi Hlučínem a Darkovičkami,“ uvedla mluvčí Hlučína Ivana Gračková.

Na místě zasahovalo několik sborů profesionálních i dobrovolných hasičů.

„Slejvák to byl pořádný, ale teprve až když jsme při poplachu vyběhli z domů, zjistili jsme, že místo některých ulic se valí potoky vody,“ prozradil Pavel Kuchař z jednotky dobrovolných hasičů v Darkovičkách, velitel zásahu na jednom ze zasažených úseků.

„Po Kozmické se hnala voda z polí. V aleji byly vyvrácené celé statné stromy,“ popisoval dále Kuchař.

Hasičům pomohl majitel statku

Hasiči nejprve co nejrychleji otevřeli kanály, aby měla kam odtékat voda ze silnice a zahrad. „Pak jsme umisťovali do zaplavených sklepů rodinných domů čerpadla. Měli jsme jich k dispozici asi šest. Vyčerpání vody z jednoho sklepa přitom trvalo jednu až dvě hodiny,“ líčil dramatickou noc velitel zásahu.

Hasičům hodně pomohl místní majitel statku Alois Fichna, který ochotně půjčil dva nakladače na odvážení bahna. „Pracovali jsme asi do půl třetí do rána. Pak jsme museli trochu uklidit naši techniku, vysprchovat se a většina z nás vyrazila normálně do práce,“ uzavřel velitel hasičů z Darkoviček.

Od úterního rána uklízí v Darkovičkách městská firma TS Hlučín. „Jen za dopoledne jsme vyvezli už devět sedmikubíkových kontejnerů plných bahna. A to úklid ještě zdaleka neskončil,“ prozradil vedoucí provozu TS Hlučín Radim Mudrik.

V Darkovičkách od úterý pracuje malý bagr, traktor s vlečkou na vodu, který umývá chodníky, a samosběrný zametač. V akci jsou pracovníci, kteří jinak dělají údržbu zeleně. Ve středu budou k dispozici ještě zapůjčené kropičky.