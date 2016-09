První Tatra z Dakaru se vrátila po třiceti letech do Kopřivnice

Jeden ze dvou vozů Tatra, které v roce 1986 kopřivnická automobilka poprvé vyslala na světoznámou rallye Paříž-Dakar, je tak zpátky u svého výrobce.

Zástupcům společnosti Tatra Trucks se podařilo vypátrat ve Francii současného majitele závodního speciálu a ten souhlasil s jeho výměnou za nový vůz Tatra Phoenix. Při příležitosti předání se v pondělí vozem projela i trojice závodníků Zdeněk Kahánek, Josef Kalina a Mirek Gumulec, kteří s ním před třiceti lety dakarskou rallye absolvovali. Automobil bude kompletně renovován a stane se jedním z hlavních exponátů nového muzea, které chce kopřivnická automobilka zřídit.

Několikrát se zúčastnil extrémního závodu, poté skoro třicet let jezdil v těžkých podmínkách severní Afriky. Přesto je dnes dakarský speciál plně funkční a provozuschopný. V takovém stavu jej zástupcům společnosti Tatra Trucks předal francouzský podnikatel Jean Philippe.

Vozidlo doteď sloužilo v zejména v západní Africe, kde jezdilo jako doprovod různých expedičních výprav.

„Kamion sloužil dokonce i v takzvaných červených, nebezpečných zónách, kde musel být hlídán francouzskou armádou. Dříve toto vozidlo mapovalo trasy rallye, aby se předem zjistilo, zda trať závodní kamiony zvládnou,“ popsal historii vozu Jean Philippe.

Kde jsou další vozy z prvního Dakaru?

Toho sice těší, že se vůz dostane do muzea, loučil se s ním ale s těžkým srdcem. „Bylo to zázračné auto, na které se dalo spolehnout. Jednou mi například ve stotřicetikilometrové rychlosti praskla pneumatika, vozidlo to ale ustálo, udrželo se na cestě i v takové situaci,“ vzpomínal Philippe.

Kamion navíc čeká ještě jeden závod. Veteránská rallye z Vídně do Kopřivnice, která se má jet příští rok v rámci oslav 120. výročí od zahájení výroby v kopřivnické automobilce.

A jaký je osud dalších tatrováckých vozů z první dakarské rallye?

„Pro první účast vznikla tři auta a všechna tři dosud existují. Prototyp, kterému se říkalo nultý vůz, mám vypátraný do předposledního majitele, pak byly dva závodní vozy, kterým se říkalo ostré. U Lopraisova (Karel Loprais, několikanásobný vítěz Dakaru, pozn. red.) vozu známe také majitele, ten ale začal při vyjednávání o výměně natahovat, proto jsme se domluvili raději s Jeane Philippem, který byl mnohem vstřícnější,“ uzavřel Smolka.