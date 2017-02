Ptačí chřipka kosí labutě na Stříbrném jezeře v Opavě

Divoké ptáky na Stříbrném jezeře v Opavě kosí ptačí chřipka. Jen během úterý tam našli strážníci další tři mrtvé labutě. Dvě z nich ale museli vylovit hasiči. Zůstaly totiž uvězněné v tenkém ledě. Od minulého týdne už strážníci posbírali osm uhynulých labutí a k tomu jednu kachnu.



„První mrtvou labuť jsme objevili na jezeře minulý čtvrtek. V pátek bylo potvrzeno, že měla ptačí chřipku. Ještě o víkendu jsme uhynulé ptáky vozili na veterinární správu, ale výsledek byl vždy stejný. Teď už víme, že ptáci jsou nakažení a mrtvé proto vozíme rovnou do speciální bedny umístěné v městském útulku. Odtamtud si je odváží k likvidaci mankovická kafilerie,“ líčí mluvčí opavských strážníků Petra Wittek Stonišová.

Právě strážníkům mohou Opavané volat, najdou-li uhynulé volně žijící ptáky. „Kolegové vyškolení pro odchyt živých zvířat jsou specializovaní také pro převoz uhynulých zvířat,“ vysvětluje mluvčí. Strážníci navíc od pátku denně kontrolují lokalitu Stříbrného jezera, odkud vyhánějí zvědavce a upozorňují je, že by mohli nákazu roznášet dál, kdyby jim na botách ulpěl trus nemocných ptáků.

Možná desítku mrtvých labutí už lidé napočítali i na řece v Jilešovicích, kde se před dvěma týdny objevil vůbec první potvrzený úhyn labutě na ptačí chřipku v našem kraji.

Chovateli ptačí chřipka zahubila slepice

Větší rozruch však způsobila nákaza slepic na zahradě v Ostravě-Svinově, které se stalo dvanáctým ohniskem ptačí chřipky v zemi a prvním v kraji. Krajskou veterinární správu zavolal v sobotu sám chovatel drůbeže Jiří Talík. „Když jsem přijel zkontrolovat dvě desítky svých nosnic, několik z nich už bylo mrtvých,“ řekl.

V neděli testy potvrdily, že slepice zahubila ptačí chřipka. Zbytek týž den usmrtili veterináři. A v pondělí vyhlásila Krajská veterinární správa tříkilometrové ochranné pásmo, které kromě Svinova zasahuje i části sousedních ostravských obvodů – Poruby, Nové Vsi, Polanky nad Odrou, Třebovic, Jihu i Mariánských Hor a Hulvák. Do takzvaného dozorového pásma ve vzdálenosti do 10 kilometrů od ohniska, spadá asi pět desítek obcí. Jejich úředníci se dosud s podobnou situací nesetkali.

„V pondělí odpoledne jsme dostali do datové schránky informaci, že do ochranného pásma spadá naše lokalita Bedřiška, kde je 25 finských domků. V té chvíli už jsme nedokázali zjistit, co to pro nás znamená. V úterý byla naše úřednice na školení, takže už máme jasno. Musíme zjistit počet chované drůbeže i dalších ptáků v domcích na Bedřišce. A na nepřístupném místě, pravděpodobně v garáži radnice, umístíme kontejner na mrtvé volně žijící ptáky. Pokud lidé nějaké objeví, měli by volat na radnici, a my se postaráme o odvoz, případně na krizovou linku Krajské veterinární správy Ostrava,“ líčí místostarosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus.

Ve Svinově už v úterý úředníci obcházeli dům po domě a sčítali ptáky. Koho nezastihli, tomu nechali upozornění, aby se ozval sám.

„Nemáme tu žádné velkochovatele. Předpokládám, že domácích ptáků a drůbeže budou maximálně stovky,“ říká starostka Svinova Helena Wieluchová. Kontejnery na uhynulé divoké ptáky už Svinov pořídil, ale nejsou volně dostupné. „Máme je v technickém dvoře. Když totiž lidé najdou uhynulého ptáka, mají volat nám, a my už zajistíme jeho převoz,“ dodává starostka.