Pusťte mě, nakazím vás, křičela zdrogovaná zlodějka. U sebe měla jehly

Incident začal v okamžiku, kdy návštěvnice obchodu schovala do tašky vestu a snažila se, aniž by za zboží zaplatila, vyjít ven. Jenže prodavačka ji zastavila a vyzvala, aby z tašky vytáhla, co vzala. Žena reagovala velmi popudlivě: vestu vytáhla a zahodila.

Její vztek se stupňoval. Začala prodavačkám vyhrožovat, že jim ublíží a zraní nakaženými jehlami, protože ona sama je už nemocná. A začala se přehrabovat v tašce. Prodavačky na nic nečekaly a utekly.

Následek agresivního jednání zdrogované zlodějky.

Žena pak ještě rozbila sklo ve vchodových dveřích a snažila se utéct. Ale to už na místo dorazili přivolaní policisté, kteří výtržnici zadrželi.

Záhy zjistili, že její výhrůžky nebyly plané. Orientační test na přítomnost návykových látek prokázal amfetamin, případně metamfetamin, a u sebe opravdu měla už použité injekční jehly.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání za vydírání, výtržnictví a poškození cizí věci, obviněná skončila ve vazbě. „Žena je podezřelá i z dalších krádeží zboží, za obdobnou trestnou činnost byla v minulosti odsouzena. Pachatelce hrozí trest odnětí svobody až na osm let,“ uvedla policejní mluvčí Gabriela Holčáková.