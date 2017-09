Má nejúspěšnější raketa? Saturn Neila Armstronga, říká úspěšný modelář

18:35 , aktualizováno 18:35

Raketomodelář Jan Šebesta ze Šenova patří k nejúspěšnějším na světě. Za dobu šesti let se tento student Vysoké školy báňské stal vítězem několika soutěží včetně mistrovství světa. Nedávno si přivezl titul mistra Evropy z Polska, kde uspěl v kategorii S7, která napodobuje let, tak aby co nejvíce odpovídal skutečnosti.