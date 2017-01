Chybí poslední dva hektary, pak biskupství udělá tečku za restitucemi

Diecéze čeká na prvního pomocného biskupa Poprvé po jednadvaceti letech existence ostravsko-opavské diecéze by měl papež František jmenovat pomocného biskupa. Už v prosinci ho o to požádal sám biskup František Václav Lobkowicz, který stojí v čele diecéze od samého vzniku. Důvodem je jeho věk a zdravotní stav - loni na jaře podstoupil v brněnské nemocnici transplantaci jater. „Po zvážení svých fyzických možností a nakonec i dle názorů vyplývajících z malé kněžské synody jsem se rozhodl požádat Svatého otce o jmenování pomocného biskupa pro naši diecézi. Jsem přesvědčen, že to bude k prospěchu života místní církve,“ uvedl biskup už v prosinci, kdy vyzval kněze i věřící ze své diecéze o modlitbu za dobrou volbu pro tuto službu. „Navrhl jsem tři kněze, jejichž jména jsou ale tajná. Neznají je ani samotní kandidáti. Papež si o nich zjistí informace a rozhodne, zda vybere někoho z navržených, nebo jmenuje někoho jiného. Kdy to bude, to nevíme. Ale odhaduji, že jméno vybraného kandidáta Vatikán slavnostně oznámí do Velikonoc. A pokud vybraný kněz návrh přijme, do konce června by mohla naše diecéze zažít první biskupské svěcení ve své historii,“ líčí biskup Lobkowicz. Je mu 69 let. Podle církevních pravidel musí nejpozději v 75 letech nabídnout papeži rezignaci z důvodu odchodu do důchodu. Je ale na papeži, zda ji přijme, nebo ne. Pokud je biskup v dobré zdravotní i fyzické kondici, může pokračovat ve své funkci. „Biskup má jiné pravomoci než kněz, může například vysvětit jáhny a kněze. A právě v tom i v některých dalších povinnostech mě může zastoupit pomocný biskup,“ říká Lobkowicz, který by jmenovaného kandidáta rád vysvětil. (les)