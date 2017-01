Ve školkách je stále více batolat, věnují se jim chůvy

Pomoct s oblékáním, hrát si nebo přebalovat. To je každodenní pracovní náplň chův v mateřinkách. Vedení školek jejich pomoc využívá stále častěji. Ve třídách totiž přibývá batolat a postarat se o ně a další starší děti bývá nadlidský úkol.

„Od ledna máme novou chůvu, která je takzvaně k ruce paním učitelkám. Dvouleté děti vyžadují intenzivní dozor. My jejich umisťování vítáme, protože kapacita mateřinek je dostatečná a vytváří se tak i nová pracovní místa,“ uvedla ředitelka základní a mateřské školy v Metylovicích Renata Spustová.



Ministerstvo školství právě kvůli možnosti přijímat dvouleté děti do mateřinek vypsalo speciální dotace na platy chův. „Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Podmínkou je zařazení alespoň dvou dvouletých dětí pro každý školní rok,“ přiblížila mluvčí ministerstva Klára Bílá.

Dotace na chůvy jsou zatím na dva roky

Chůvy absolvují speciální kurz. „Po něm získají certifikát a mohou k dětem, nejsou nicméně pedagogickým pracovníkem. Dotace jsou ale jen na dva roky, takže se uvidí, co bude potom. U práce s dětmi bych ale chtěla zůstat,“ upřesnila chůva v metylovických mateřinkách Jana Murková.

Ta ve spojení batolat se staršími dětmi vidí výhodu. „Dvouleté děti dělají velké pokroky, protože rychle odkoukávají všechno od těch starších a stávají se rychleji samostatnými. Sama mám dvě děti a je to ten systém, kdy se mladší sourozenci učí od těch starších,“ poznamenala Murková.

Chůvu mají od ledna i v ostravské Mateřské škole Bohumíra Dvorského. ,,Nevím jistě, zda je výhoda, že rodiče mají možnost dát k nám už batolata. Trošku se vracíme k systému jeslí a já bych třeba své dítě ve dvou letech do žádného zařízení neumístila. Ale je to samozřejmě individuální a přizpůsobujeme se tempu doby, kdy pracovní vytížení matek je vyšší. Chůvu máme od ledna a moc nám pomáhá, protože zvládat několik batolat a předškoláky v jedné třídě je velký zápřah,“ uvedla zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání Jana Lunkmossová.

Přednost mají předškoláci

Dvouleté děti musí ale mateřinky v kraji často odmítat. „Věkový průměr rodičů se stále zvyšuje a mnoho z nich nemá tolik energie si s dětmi hrát. Často chtějí, aby dítě co nejdříve začalo chodit do školky. Nejvyšší procento zájemců u nás tvoří rodiče s dětmi mladšími tří let a často se mylně domnívají, že my je musíme povinně přijmout. Není to ale pravda. Z kapacitních důvodů musíme upřednostnit předškoláky, kteří mají poslední rok v mateřinkách povinný. Snažíme se vyjít vstříc, ale ne vždy to lze,“ konstatovala zástupkyně ředitele Mateřské školy Ostrčilova v Ostravě Eva Šestáková.

Ne všichni ředitelé možnost přijímat batolata vítají. „My aktuálně řešíme problém ve smíšené třídě. Popravdě nechtěl bych být pětiletým klukem ve školce, kam dochází i dvouleté děti. U batolat řešíte pleny, s předškolákem se už máte učit. A zatímco pětileté děti tvoří, něco z kostek staví a budují, tak malé dítě boří, křičí. Přitom si také hrají, ale svým způsobem,“ sdělil ředitel základní a mateřské školy v Opavě-Komárově Tomáš Weicht.

Podle dětské psycholožky Ludmily Mrkvicové to ale nemusí být na škodu.,,Pokud děti mají individuální přístup chův, tak to není pro kolektiv žádný problém. Každé dítě je ale různě citlivé a různě rychle se začleňuje mezi ostatní děti. Je proto důležité, aby rodiče hlídali, jak jejich dítě kolektiv snáší, a podle toho se rozhodli. Umístit a nechat ve školce batole za každou cenu samozřejmě dobré není,“ uzavřela psycholožka.