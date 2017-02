Herničkám se v zimě daří. Líbí se v nich dětem i rodičům

„Začala jsem tady s dítětem chodit od půl roku jeho věku a byla to pro mě velká spása. Člověka to vytrhne z domácího stereotypu. Je mezi lidmi a dítě má první kontakt s dalšími dětmi,“ uvedla Ivana Hübnerová, která v současnosti dochází s malým Ondrou do Centra pro rodinu Sluníčko v Karviné.

Základní službou centra je herna, kde si mohou rodiče dát třeba kávu a trochu si odpočinout, zatímco si jejich dítě poblíž hraje. Za to se například ve Sluníčku platí jednorázově padesát korun. „Lidé tu mohou být, jak dlouho chtějí, obvykle se jejich pobyt v herničkách protáhne na hodinu až dvě,“ říká provozní herny Sluníčko Marie Kalníková.

Tatínků chodí do center také dost

Častými návštěvníky center bývají i tatínci, což potvrzuje i provozní dalšího z nich s názvem Prckův ráj, který sídlí v Karviné i Havířově. „Tatínků tady vídáme skoro tolik jako maminek. Často k nám chodí celé rodiny, nejvíce pak o víkendech,“ říká provozní havířovské pobočky Prckova ráje Denisa Vajdová. Zde rodiče dopoledne platí hodinové vstupné od 49 do 69 korun, podle toho, zda přijdou ráno, nebo odpoledne. Celodenní vstupné se zde pohybuje od 89 do 109 korun.

Zatímco Prckův ráj se specializuje zejména na fungování herny, jejíž činnost doplňuje jednorázovými akcemi, jinde přidávají i různé kurzy pro děti. „Mezi nejoblíbenější patří hudebně vzdělávací kurz Veselá nota. Ten míváme většinou zaplněný. Děti zde pod dohledem lektorky zpívají a tančí, čímž rozvíjejí motoriku,“ uvedla koordinátorka projektů v Centru pro rodinu Sluníčko Lenka Kyjonková.

„Jsou to dobře vynaložené peníze“

Rodiče s dětmi mohou v rámci dalších kurzů centra docházet na plavání, atletiku, cvičení s batolaty, kojenci a podobně. Místnosti se na kurzy poměrně slušně zaplňují i přesto, že to pro rodiče není úplně levná záležitost.

Například za jednu lekci kurzu Veselá nota zaplatí 90 korun, lekce plavání kojenců a batolat stojí 220 korun. „Přes tu finanční zátěž jsem spokojená. Syn se naučil rytmice, umí básničky, písničky, naučil se obstojně plavat. Podle mě to jsou dobře využité peníze,“ dodala Ivana Hübnerová.

Zatímco herna a zmíněné kurzy jsou určeny dětem do šesti let, i školáci zde najdou své místo. Součástí centra karvinského Sluníčka je i místnost, která slouží dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit jim kroužky. „Je to klubovna na způsob nízkoprahového centra. Je určena dětem od 6 do 15 let. Ty si tady mohou zahrát stolní tenis, stolní fotbal a podobně. Krom toho v ní pravidelně organizujeme hodiny výtvarky, dramaťáku nebo třeba vaření,“ doplnila Lenka Kyjonková.