Romové hromadně zaútočili na ochranku, ale do vězení má jít jeden

Ještě dřív, než se soudkyně vůbec dostala ke slovu, se jeden z obžalovaných Romů hlasitě ohrazoval proti přítomnosti médií v soudní síni. „My je tu nechceme. Oni lžou...,“ protestoval Rom i jménem ostatních.

Soudkyně mu ale vysvětlila, že jejich přání není rozhodující. „Zatímco hlavní líčení bylo neveřejné kvůli ochraně obžalovaného, který byl v době útoku mladistvý, vyhlášení rozsudku je ze zákona veřejné. A my se budeme držet zákona,“ uvedla soudkyně a následně vyzvala jednoho z Romů, ať si sundá čepici.

Z dvanácti útočníků obžalovaných z trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví má jít za mříže jeden, a to Jaroslav Horváth na 2,5 roku do věznice s ostrahou. Podle zdůvodnění soudkyně byl totiž už desetkrát soudně trestaný, v době činu měl podmínku a dostal souhrnný trest i za předchozí krádež.

Dalších jedenáct mužů, z nichž mnozí už měli také opakovaně problémy se zákonem, dostalo podmíněné tresty v rozmezí od deseti měsíců do dvou let s odkladem na zkušební dobu od osmnácti měsíců do tří let.

Žalobce žádal pro útočníky nepodmíněné tresty

Někteří odsouzení se sice na místě vzdali práva na odvolání, ale rozsudek zatím není pravomocný. Několik obžalovaných si totiž ponechalo zákonnou lhůtu stejně jako státní zástupce David Bartoš.

„Původně jsem navrhoval nepodmíněné tresty. Přečtu si odůvodnění rozsudků a pak se rozhodnu, zda podám odvolání,“ komentoval verdikt žalobce. Dodal, že soud oproti obžalobě odlišně posoudil možnost vzniku těžké újmy na zdraví, proto padly podmíněné tresty.

Soudkyně potvrdila, že vycházela z lékařských zpráv ošetřených mužů a závěru znalce, podle kterého šlo o lehká až středně těžká poranění způsobená útoky vedenými střední intenzitou. Proto překvalifikovala původní pokus těžké újmy na zdraví na dokonanou lehkou újmu na zdraví s nižší sazbou.

Obžalovaní policii i soudu tvrdili, že se u herny sešli jen náhodou, a většina popírala, že by jakkoli útočila. Soudkyně ale řekla, že důkazy o jejich trestné činnosti získala z kamerových záznamů i výpisů telefonních hovorů, které dokumentují, že se muži k herně v Bělském lese cíleně svolávali.

Připomněla, že šlo o reakci na předchozí konflikt jednoho z Romů s členem ochranky. A popsala, jak obžalovaní napadli ochranku pěstmi, tyčemi i teleskopickými obušky, házeli popelníky, sklenicemi i košem.

Někteří z napadených skončili asi po půlhodinové rvačce na úrazové ambulanci Městské nemocnici Ostrava, kde potřebovali sešít tržné rány či jiné lékařské ošetření.

Napadený šéf ochranky: To je výsměch celému vyšetřování

Šéf členů napadené ochranky René Hein, který po útoku také skončil v nemocnici s velkou tržnou ránou na hlavě, je z podmíněných trestů pro útočníky silně rozčarovaný.

„Myslím si, že je to výsměch celému vyšetřování. Měly padnout mnohem tvrdší tresty - nepodmíněné. Podle původní kvalifikace jim hrozilo pět až dvanáct let vězení,“ říká Hein.

A netají, že je zklamaný i naštvaný. „Kdyby to bylo naopak a soudili za napadení nás, určitě bychom skončili za mřížemi, protože by to soud kvalifikoval jako trestný čin organizované skupiny. Romové tehdy přijeli auty, byli vyzbrojeni pálkami, obušky a kdo ví čím ještě. Já dostal po hlavě nějakou tyčí, lékaři mi museli ránu sešít. Kolega dostal do hlavy těžkým popelníkem, měl otřes mozku, zvracel... Tomu říkají lehká újma? Doktorka nám tehdy řekla, že máme štěstí, že jsme trénovaní a máme tvrdé hlavy, jinak bychom mohli dopadnout mnohem hůř,“ dodal Hein s tím, že si přeje, aby se státní zástupce odvolal.

Třem lidem z ochranky hrozí obvinění za křivou výpověď

Paradoxní na celém případu je i to, že obvinění nyní hrozí i třem svědkům z okruhu napadené ochranky, a to kvůli křivé výpovědi. Zmínila se o tom soudkyně, když komentovala rozsudky. „Svědci na rozdíl od přípravného řízení u soudu změnili výpovědi a tvrdili, že Romové se je vlastně snažili chránit,“ uvedla soudkyně.

To později potvrdil i státní zástupce David Bartoš. „Bohužel výpovědi tří lidí byly natolik odlišné v přípravném řízení a u hlavního líčení, že mi nezbylo nic jiného než podat podnět k prověření, zda se nedopustili trestného činu křivé svědecké výpovědi. Zatím ale nemám informaci, že by někdo z nich byl obviněný,“ řekl Bartoš s tím, že když se dozví o možném páchání trestné činnosti, musí podat podnět k prošetření.

Proč svědci radikálně změnili výpověď?

Proč svědci tak radikálně změnili výpověď a snažili se útočníky zbavit obvinění, to soudkyně ani žalobce zatím nevědí. Jejich dnes už bývalí kolegové z ostravské ochranky se ale domnívají, že si za to možná nechali od obžalovaných zaplatit.

„S kolegy nejen pracujeme, ale fungujeme i jako sportovní tým. Společně trénujeme a zápasíme za Ostravu. Někteří kluci mi před časem oznámili, že chtějí trénovat a závodit za Havířov. Nebyla s nimi možná rozumná domluva, tak jsem se rozešli i pracovně. Jenže oni pak měli problémy i tam, a tak je vyhodili. Zřejmě se ocitli bez peněz, což mohlo být důvodem ke změně jejich výpovědi ve prospěch útočníků,“ nastínil možné souvislosti René Hein, který už kvůli podezření z křivého svědectví jednoho z mužů vypovídal na policii.

Dá se očekávat, že celá kauza hromadné rvačky tak bude mít ještě soudní pokračování.