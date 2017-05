Kaly z ostravských lagun se začnou těžit na podzim. Možná

Když byla v srpnu roku 2004 podepsána smlouva o sanaci ekologických škod mezi státním podnikem Diamo a sdružením Čistá Ostrava, nikdo z podepisujících zřejmě netušil, že kaly z ostravských lagun nebudou vytěženy ani v roce 2017.

Ministru Jiřímu Havlíčkovi, který nahradil Jana Mládka, tehdy bylo 28 let a na ministerstvo průmyslu a obchodu, kde v té době působil na pozici ředitele kabinetu ministra, nastoupil před pouhým rokem.

V pátek Jiří Havlíček, tentokrát již na postu ministra, přijel do Ostravy sdělit, jaká bude nejbližší budoucnost lagun. „Pokud vše dobře půjde, bude těžba nadbilančních kalů zahájena do konce tohoto roku,“ řekl ministr při návštěvě areálu bývalé chemičky.

„Máme k dispozici posudek EIA, zbývá vydat integrované povolení. To se dá předpokládat v průběhu srpna, pak bude dokončen prováděcí projekt. To se dá předpokládat do konce letošního roku.“

Kam s nebezpečnou zeminou?

Vedle kalů, kterých zbývá z lagun odtěžit zhruba 90 tisíc tun, ale v areálu Ostrama leží dalších zhruba 600 tisíc tun zeminy. I ta byla kontaminována stoletým provozem zdejší chemičky.

Ani po dvanácti letech nemají účastníci řízení jasno, jak s nebezpečnou zeminou naložit. „V tuto chvíli vedeme diskuzi o několika variantách, chceme ve spolupráci s krajem a městem Ostrava dosáhnout shody, jak s touto zátěží naložit. Brzy by se měla sejít meziresortní komise, která rozhodne o tom, co se zeminou udělat,“ dodal ministr.

Kdy by mohl být problém s kontaminovanou zeminou vyřešen, ministr neví. „Doufám, že se tak stane ještě v tomto volebním období,“ řekl Havlíček.



Ostravský primátor Tomáš Macura (hnutí ANO) je ve věci dokončení sanace lagun výrazně zdrženlivější. „Během mého primátorského působení je toto několikátá ministerská návštěva na lagunách. Každá z nich se odehrávala v jiné situaci, každá z nich přinášela naději, že se situace záhy zlepší. To nenastalo,“ řekl ostravský primátor. „Sanace této zátěže probíhá dvanáct let, jaký je stav, vidíme. Jakékoliv polovičaté řešení, které by znemožnilo další využití areálu, by městu nepomohlo.“

Betonová deska? Problém pro další využití lokality

Zástupci města, kraje a ministerstva jsou ve sporu, jakým způsobem naložit se zhruba 600 tisíci tunami kontaminované zeminy, která na území lagun leží. Jednou z variant je totiž i vybudování obřího „sarkofágu“, do kterého by se kontaminované zeminy uzavřely.

To by ale podle ostravského primátora omezilo budoucí využití areálu.

„Šlo by v podstatě o betonovou desku, která by ale výrazně omezila další možnosti využití plochy. Třeba základy budov by se na dělaly složitěji,“ řekl Macura.

Tato varianta by přišla stát na 1,2 miliardy korun. Dalšími variantami jsou chemická stabilizace zemin za 1,5 miliardy nebo termická desorpce, preferovaná městem, jejíž náklady se odhadují na 2,3 miliardy korun.