Chodí k nám i lidé, kteří stahují filmy, říká šéf karvinského kina Centrum

Ještě v roce 2010 to mělo kino Centrum v Karviné nahnuté. Primátor Tomáš Hanzel prohlašoval, že město nepotřebuje velký sál a že stačí modernizovat menší kinosály ve městě. Pak ale vedení města změnilo názor. Za podpory evropských dotací investovalo do úprav sálu, vybavení, vestibulu i okolí kina. A místní filmoví fanoušci dokazují, že Karviná velký sál potřebuje.

Od roku 1997 nenavštívilo promítání kina Centrum více lidí než vloni. Na jeho filmovou produkci dorazilo za rok 40 tisíc lidí. Vedoucí kina Jakub Gajdica popsal, jak může i v dnešní době jednosálové kino konkurovat obchody obklopeným multikinům.



Kino Centrum kvůli opravám okolí otevřelo až loni v červnu, přesto hlásíte rekordní návštěvnost za posledních dvacet let?

Ano, do června jsme promítali v náhradních prostorách v Městském domě kultury. I tato čísla jsme do celkové návštěvnosti počítali. Ale až se znovuotevřením budovy kina začal pravý nápor filmových fanoušků.

Které měsíce byly nejsilnější?

Především to byl červen, tedy měsíc, kdy se kino po opravách otevřelo. První týden jsme měli akci, kdy jsme hráli za 50 korun. Lidé se nám tu hrnuli a za měsíc jsme měli návštěvnost devět tisíc lidí.

To je číslo, které byste chtěli mít každý měsíc?

Abych pravdu řekl, tak to je počet lidí, který bychom dlouhodobě těžce zvládali. Museli bychom udělat nějaké změny. Další měsíce se ale návštěvnost ustálila na zhruba čtyřech tisících lidí. Vyskočilo to zase v prosinci.

Chodí lidé kolem Vánoc rádi do kina?

Ano, tradičně. Letos se navíc u lidí velmi chytlo druhé pokračování pohádky Anděl Páně. To byl šlágr konce roku, na který jsme mívali zaplněný sál.

Lidé vám neutíkali do multikin?

Samozřejmě, že když vyráží o víkendu na nákupy, tak si do toho multikina při jednom zajdou. Ale jestliže máte v blízkosti bydliště kvalitní kino se vším zázemím, tak zejména přes týden nemáte důvod někam jezdit.

Jaké jsou další důvody, že se do karvinského kina začali vracet diváci?Obecně se říká, že kino je nejvíce pro mladé lidi. Pro ně je důležitý nejen obsah, ale i forma. Chtějí, aby to bylo trendy, do daného kina jít. Viděli jsme to například v roce 2012, kdy jsme zdigitalizovali a zrekonstruovali kinosál. Najednou do něj zase začali chodit lidé, kteří sem předtím nechodili, a stali se z nich pravidelní návštěvníci. Byli to často lidé, kteří předtím kvůli kinu jezdili do Ostravy. Velmi pomohla také nedávná úprava okolí kina. Dříve sem lidé chodili přesto, jak to kolem vypadá, dnes už sem chodí i proto...

Nejsou to ale naopak zejména mladí lidé, kteří si místo toho, aby šli do kina, raději film stáhnou na počítači?

To nevylučuje, že půjdou do kina. Obvykle jsou lidé, kteří filmy stahují, zároveň velkými filmovými fanoušky. Kino jim nabízí prožitek z filmu, který doma nemají.

Historie kina Centrum Kino Centrum je součástí kulturního života v Karviné přes třicet let. Stavba železobetonového monolitu s obdélníkovým půdorysem i s různým počtem pater pro část budovy určenou kinu a hospodářskou část probíhala mezi lety 1967 až 1985. Článek z roku 1982 v časopise Československý architekt ohodnotil budovu kina jako nekonvenční a důstojnou.

Organizujete půlnoční promítání, ženské večery, dětská odpoledne, promítáte balet, koncerty. Jsou to věci, které by kina v současnosti měla a musí dělat?

Jsem přesvědčen, že ano. Půlnoční promítání je už dneska v kinech poměrně standardní a oblíbenou záležitostí. Promítat balet nebo hudební koncert, to je zase událost, která nám do kina přivede jinou skupinu návštěvníků, než kteří sem chodí běžně. Jsou to akce, které mohou lidem přinést něco, co si třeba nemohou dovolit. Málokdo si zajede do La Scaly, a tady má najednou možnost si ten zážitek vychutnat v pohodlí sálu.

Primárně ale chodí návštěvníci do kina na filmy. Jaké žánry preferují?Chodí se nejvíce na rodinné filmy, animáky a obecně snímky, na které vyrazí celá rodina. U dětí je výhoda, že nemají problém vidět ten film i opakovaně. Lidi rádi navštěvují oddychové filmy, komedie, ale záleží na konkrétním snímku.

A české filmy? Jsou zárukou úspěchu?

Už zdaleka ne. To možná platilo ještě před čtyřmi lety, ale v současnosti ne.

Podle jakých kritérií tedy vybíráte filmy, které u vás budete promítat?

Vycházím ze zkušeností, z trailerů, z hereckých jmen, ale i z toho, která distribuční společnost ten film uvádí do kin. Je to občas dost náročné pro kinaře, určit, co by mohlo na lidi zapůsobit. Programujeme totiž většinou na celý měsíc a nabídku musíme mít sestavenou dva měsíce dopředu před první projekcí. Některé filmy se třeba na první pohled tváří zajímavě, ale pak na ně nepřijdou lidi a naopak...