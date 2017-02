Slepice chodily po jevišti s kachními hlavami, vzpomíná kouzelník na 60. léta

Ta zastřešuje podobné kluby na Moravě a ve Slezsku, členy má ale po celé republice i na Slovensku. Josef Poncza se nezabývá jen orientální magií (hra s ohněm a ostrými předměty, polykání žiletek, propichování ruky apod. – pozn. red.), ale je rovněž šikovný manipulátor a věnuje se i mikromagii.

Unie moravských kouzelníků, které předsedáte už šestnáct let, má také svého patrona, kterým je Mistr Pasparth. Čím se o tento titul zasloužil?

Mistr Pasparth, vlastním jménem Jan Zaorálek, byl v polovině minulého století nejznámějším moravským kouzelníkem. Vystupoval vždy s partnerkou Ilonou. Během svého uměleckého života vystřídal tři partnerky, všechny ale používaly totéž umělecké jméno.

Pasparth zemřel v roce 1962. Jak na tom byla v jeho dobách kouzelnická Ostrava?

V Ostravě kouzelníci nebyli, jezdili sem pouze varietní umělci. Vystupovali v hotelu Palace nebo v kavárně Elektra. Já sám, ještě než jsem se „vyučil“ kouzelnickému řemeslu, jsem tato představení často navštěvoval.

Vaším školitelem byl pověstný Mistr Longmark, údajně jeden z největších kouzelníků?

Ano, byl to opravdu největší kouzelník – měřil 2,13 metru. Byl samozřejmě velký i svým uměním. Pocházel z Heřmanova Městce, ale projel celý svět – od Nového Zélandu přes Austrálii až po Indii. V roce 1964, když jsem se vrátil z vojny, kde jsem začal kouzlit, působil Longmark v Ostravě se svými třemi syny a založil kouzelnický klub při Dolu Bezruč. Stal jsem se jeho členem a ti nejlepší z nás s ním vystupovali jako hosté. Nikdy neříkal, že jsme „jen“ učni.

Jak taková show vypadala?

V představení měl všechno, od manipulací s kartami až po velké iluze. V repertoáru nechyběly výstupy, které už dnes nikde jinde neuvidíte. Třeba na jevišti vytahoval z prázdného sudu živé kachny, pak jim „utrhnul“ hlavy a „nasadil“ je slepicím, takže slepice chodily po jevišti s kachními hlavami. Úžasná záležitost! Cestovali vlastním autobusem s přívěsem, ve kterém i bydleli, vozili si kulisy a rekvizity.

Jakou činnost vyvíjíte dnes a kolik vás je?

Členové Nové scény magie se schází každý čtvrtek v restauraci Televizní klub. Je nás kolem pětadvaceti, ale většinou se nás sejde deset, patnáct. Sdružujeme kouzelníky nejen z Ostravy, ale i z Frýdku-Místku, Karviné, Havířova, Opavy a Bohumína. Unie moravských kouzelníků pořádá dvakrát do roka takzvané Magické posilovny, které se konají v Přerově a jichž se účastní kouzelníci z Česka i ze zahraničí.

Jak se dnes daří kouzelníkům?

Na to není jednoznačná odpověď. Hodně kouzelníků různé kvality je možné najít na YouTube, takže převážně mladí si tam něco najdou a naučí se to, ale už tam chybí vlastní nápad a originální prezentace. Ne všichni mladí to zvládají. Kouzelník by měl diváky nejen udivit, ale také pobavit.

Nestačí být jenom kouzelníkem?

Vystoupení kouzelníka by nemělo být jen o předvedení triku, ale mělo by mít myšlenku a nápad, vhodný hudební nebo slovní doprovod, kostým. Bohužel dnes některým vystupujícím chybí pokora a sebekritika, můžeme to vidět v různých talentových soutěžích. To pak snižuje kredit nás všech.

Vy jste hlavou Unie moravských kouzelníků, kolik takových sdružení v Česku existuje?

Kouzelníky z Česka i Slovenska už téměř padesát let sdružuje Český magický svaz. Mnozí jsou i členy Unie moravských kouzelníků, která byla založena před šestnácti lety. Jinak téměř po celé republice působí jednotlivé kluby. Třeba Magická lóže v Jaroměři, Klub moderní magie v Přerově, Klub kouzel v Liberci. Několik jich je v Praze – například Magický klub Motorlet, KIM klub, Divadlo kouzel a Magický klub Praha, který letos oslaví 95 let své činnosti.

Téměř sto let, to už je úctyhodná tradice, tou se asi Ostrava nemůže pochlubit?

Nová scéna magie Ostrava oslavila loni 50 let od svého založení. Jsme pořád aktivní a činní. Oproti jiným klubům se můžeme pochlubit šesti mistry republiky, kteří získali celkem dvanáct titulů, a to nepočítám ty juniorské. Nejvíc titulů – pět – má Petr Kravčík, který je jako jediný získal jak za jevištní vystoupení, tak za mikromagii.

Jaký je zájem o vaše vystoupení?

Velký. Například když jsem byl nedávno v Bohumíně na Souboji kouzelníků, bylo téměř vyprodáno.

Máte v unii i mladší členy?

Ano, hlásí se mladí adepti, ale ne všichni u tohoto koníčku vydrží. Kouzla jsou náročná nejen na čas a trpělivost, ale i finančně.

Kde vás a vaše kouzelnické kolegy mohou zájemci vidět?

Na různých společenských i sportovních akcích nebo 16. března v Televizním klubu na Hodině kouzel aneb Kouzlení zblízka.