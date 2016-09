ODS vrátí kraji prestiž, kterou za ČSSD ztratil, říká k volbám Unucka

Ještě před pár lety jste byl zcela neznámý, a teď jako lídr kandidujete do kraje. Docela závratná politická kariéra.

Nikdy jsem nebyl politicky angažovaný, ale přinutil mě k tomu stav životního prostředí v Klimkovicích, kam jsem se s rodinou v roce 2003 přestěhoval z Ostravy. Na podzim jsem volal hasiče, že určitě někde hoří. Ale to jen sousedé zatopili v kamnech. Někteří se ještě chlubili, že nemají popelnice a spálí veškerý odpad. To mě vedlo k tomu, že jsem kandidoval do klimkovického zastupitelstva, a ODS byla mým názorům nejblíže. A když v politice nějaký čas působíte, tak vás to někdy dostane nahoru.

Jakub Unucka Narozen 20. června 1969 v Ostravě, od roku 2003 žije s manželkou a dcerou v Klimkovicích.



Vystudoval Fakultu strojní VŠB–TU Ostrava a poté Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Dále má kurz MBA na Ekonomické fakultě VŠB–TU Ostrava, na Hornicko-geologické fakultě uspěl i v doktorském studijním programu Automatická identifikace.



Pracoval jako vedoucí divize ve společnosti AutoCont a nyní je výkonným ředitelem v ostravské IT společnosti Gaben.



Od roku 2010 současně pracuje jako místostarosta Klimkovic.



Znám mnoho politiků, kteří ani po mnoha letech v politice nemají šanci na postup.

Tak není to jednoduché, ale často jednám s lidmi, komunikuji s nimi, tak vím, že když člověk chce něčeho docílit, musí počítat i s kompromisy. A nelze jít bezhlavě. Třeba na klimkovické radnici vládneme s ČSSD a nemáme s tím problém.

Jak hodnotíte působení koalice ČSSD a KSČM v posledních osmi letech?

Kraj ztratil prestiž, kterou měl za Evžena Tošenovského. Nyní krajský úřad dělá jen takovou redistribuci dotačních peněz, nedělá se nic nového. Navíc považuji za šílené, že krajští radní si vzali pravomoc měnit rozpočet ze sta procent. Takže mohou změnit jakoukoliv investici schválenou zastupitelstvem. S penězi disponuje pouze rada. To je moc špatné.

Proč si myslíte, že kraj měl za ODS prestiž a teď už nemá?

Vezměte si, jak z kraje utíkají mladí vzdělaní lidé.

Za vás utíkali také...

Ano, ale ne v takové míře jako teď.

Vaše kritika kraje mě docela překvapuje, protože současná krajská opozice, kde je zastoupena i ODS, byla poslední čtyři roky hodně nevýrazná.

Víte, když opoziční politici dva roky něco zkoušejí a zjistí, že to k ničemu nevede, je to složité. Na kraji se mezi koalicí a opozicí vytvořila hradba, to nechápu. Navíc zemřel Josef Jalůvka z Kopřivnice, který byl přirozený vůdce našich zastupitelů, a zranila se předsedkyně klubu. Nabalilo se toho více. Ale i tak zastupitelé ODS měli nějakých dvě stě čtyřicet výstupů, lidovci zhruba třicet a Nezávislí deset.

Už jste zmínil europoslance a bývalého hejtmana Tošenovského, který figuruje na patnácté příčce kandidátky. Není jen vábničkou na voliče?Evžen má obrovské zkušenosti a byl bych blázen, abych toho nevyužil.

Ale nebude to spíš tak, že nachytá hlasy a pak se vzdá mandátu? Moc by mě to nepřekvapilo.

To bychom voličům nemohli udělat. Pokud bude zvolen, tak do zastupitelstva půjde a ODS pomůže. Případné vyšší funkce by už byly problémem.

S kým byste do povolební koalice šli a s kým nikoliv?

Budeme velmi opatrní. Máme jedinou nepřekročitelnou podmínku, a to, že nepůjdeme s KSČM. O xenofobních stranách se ani nezmiňuji, snad se do zastupitelstva nedostanou. Hnutí ANO je pro mě nečitelný subjekt. Na kandidátce mají hodně bývalých lidí z ODS, počkáme si, jak dopadnou volby, a důležitý bude jejich program.

Ve vašem programu mě zaujal slib lanovek například na Lysou horu a Praděd. To je pro mnoho lidí nepřijatelné.

Na Eiffelovku také lidé křičeli, že do Paříže nepatří, a dneska je její nedílnou součástí. Turistický ruch bude stále významnější. To, co lidé dělají mechanicky, převezmou roboti. A stále důležitější budou služby. Lanovky turistice – a tím i kraji – velmi pomohou.

Také chcete návrat vojenské posádky do kraje. To je armáda tak důležitá? Při povodních pomohou hasiči.

Armáda byla, je a bude symbolem. Když někde chybí posádka, tak to lidé vnímají negativně. Nejenže pomáhá při živelních pohromách, ale v Evropě není bezpečnostní situace jednoduchá a přítomnost armády je určitě potřebná.

Často opakujete, že moravskoslezská ODS je nová. V čem?

Na kandidátce máme i na vysokých příčkách mnoho nových tváří, máme na rozdíl od jiných stran opravdu krajský program. Sestavili jsme náš vlastní plán. Především malým a středním živnostníkům, kteří jsou základ kraje, a pomohou, i pokud mají velké firmy z těžkého průmyslu potíže. A lidem chceme práci zjednodušovat, ne komplikovat.