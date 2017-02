Děkan čekal na jmenování přes půl roku. Zasáhnout musel soud

Od 1. července 2016, kdy byl akademickým senátem zvolen za děkana, uběhlo osm měsíců. Teprve od prvního března se Jan Valíček ujme funkce děkana Hornicko-geologické fakulty (HGF). Jeho jmenování škole v podstatě „přikázal“ soud, zasahovalo i ministerstvo školství.

Byl jste zvolen děkanem, ale dlouhé měsíce jste nebyl jmenován. Co se stalo?

Jeden z protikandidátů napadl platnost volby u soudu s tím, že jeden student nebyl členem akademického senátu.

A nebyl?

Byl po celou dobu naším studentem.

Proč vás tedy rektor nejmenoval?

To nevím. Má na to právo v případě, pokud má právně přezkoumatelný důvod. A myslím, že v mém případě tomu tak nebylo.

To bylo ještě za rektora Vondráka, který je v současnosti hejtmanem?

Ano. To bylo v době, kdy ještě nebyl hejtmanem. Do funkce mě nyní jmenoval jeho zástupce profesor Noskievič.

Proč byl proti vašemu jmenování takový odpor?

Je tady podle všeho zájmová skupina, které záleží na tom, abych nebyl jmenován děkanem. Řekl bych, že v tom mohou být prvky ekonomického zájmu těch lidí.

Co jste provedl, že rušíte něčí ekonomické zájmy?

Právě že nic. Nebyl jsem jmenován, nemohl jsem nikomu nic kazit. Ale dával jsem veřejně najevo, že se mi nelíbí některé plány zájmových skupin. A že chci provést analýzu stavu fakulty.

Mají z vás strach?

To nevím, podle mě k tomu nemají důvod.

A nemají vás rádi jako konkrétního člověka, nebo prostě jen chtěli na tom postu vidět někoho jiného?

Říkám lidem, co si myslím, to někteří nemají rádi. Na druhou stranu je třeba říct, že ty žaloby na neplatnost volby podal neúspěšný kandidát.

Jaká je teď na fakultě atmosféra?

Není nejlepší. Udělám vše pro to, aby se situace na fakultě uklidnila a stabilizovala. Chci pro fakultu získat více lidí z praxe, upravit výuku, aby naši absolventi mohli lépe konkurovat na trhu práce.

To se tam špatně uplatňují?

Máme informace, že například těžaři z jihu Moravy naše absolventy odmítají přijímat s tím, že nejsou připraveni na praxi.

Chcete měnit výuku, nebo vyučující?

Ne, nechci. Krátce po zvolení jsem vypracoval analýzu, do níž jsem napsal své vize, včetně například spolupráce s krajem a podobně.

Ale k personálním změnám v poslední době došlo i tak.

Ano. Několika kolegům nebyly prodlouženy smlouvy. Jedna kolegyně například dostala domů dopis, že je odvolána z postu vedoucí institutu. Těch věcí bylo víc. Výpověď dostal třeba i bývalý děkan fakulty. Přitom žádné systémové změny na fakultě nebyly. To je přece podivné, to se ve slušné společnosti nedělá.

Ty lidi, kterým nebyly prodlouženy smlouvy, už škola nepotřebovala?Myslím, že je stále potřebuje. Někteří měli na starost předměty, kde je jen těžko nahradíme. Navíc mi přijde divné, že když jsem zpracoval dokument, kde jasně říkám, že nechci nikoho propouštět, aby se situace stabilizovala, tady někdo dělá přesný opak.

Ta „špatná nálada“ na fakultě trvá od vašeho zvolení?

Ne, to už se táhne několik let.

Co za tím stojí?

Řekl bych, že prapůvodem je řevnivost mezi některými profesory. To časem prorostlo do podoby personálních změn a podobně. I to chci změnit.

Proč jste nezasáhl a neřekl, že ty lidi budete potřebovat?

Já jsem to samozřejmě rektoru Vondrákovi napsal, ale jako děkan čekatel jsem do toho oficiálně nijak zasahovat nemohl.

A co udělal rektor?

Z nějakých důvodů to nechal tak. Neudělal nic. Možná jen čekal, jak dopadnou žaloby. Jen v té době začala honba na mou osobu, snaha o mou dehonestaci.

Co jste provedl?

Nic. Ale když se o vás špatně mluví, tak na vás vždy něco ulpí. Většinou šlo o malichernosti, ale člověka to může poškodit.

Kam byste chtěl fakultu dovést?

Problémy OKD a blížící se konec těžby uhlí jasně ukazují, že se musíme více zaměřit na jiné těžební činnosti. A připravit naše studenty tak, aby obstáli na trhu práce.

Nadcházející útlum těžby v OKD je asi velká příležitost pro vaši fakultu.

To určitě. Je to velká výzva, určitě bychom se na přípravě útlumu mohli podílet.

O chystaném útlumu se ví už dlouho, má vaše fakulta něco, jak se říká, v šuplíku? Že by teď někdo vytáhl třeba vědeckou práci co s útlumem?Není to pouze otázka vědecké práce, právě proto bych chtěl prohloubit spolupráci s firmami z praxe, využít jejich zkušeností pro nás a nabídnout jim naše možnosti.