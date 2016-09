S hnutím ANO mám trochu problém, říká lídr TOP 09 Herbert Pavera

Budeme-li se podílet na vedení kraje, budeme se snažit, aby náš kraj byl top. Tak zní nosné téma předvolební kampaně strany TOP 09. Má to však jeden háček. V minulých krajských volbách získala TOP 09 pouze 4,32 procenta a její zástupci zůstali stranou krajského úřadu.



„I vzhledem k tomu, jak moc různých uskupení letos kandiduje, tak budu považovat za volební úspěch vstup do zastupitelstva. tedy přes pět procent hlasů. Říkám si, že je v regionu dost soudných a šikovných lidí, kteří naši kandidátku a program ocení,“ říká krajský lídr TOP 09, starosta Bolatic na Hlučínsku a poslanec Herbert Pavera.

Takřka dvacet let vedete velkou obec, pracujete jako poslanec, nebylo by toho v případě krajské funkce na vás příliš?

Co bude dále, záleží na volebním výsledku a povolebním vyjednávání. O mně je známo, že jsem spíše regionální typ politika, který žije pro Bolatice, pro Hlučínsko a samozřejmě i pro kraj bych dýchal stejně dobře. Pokud bychom se měli podílet na vedení kraje, tak bych do Poslanecké sněmovny už nekandidoval.

Herbert Pavera Narozen 4. ledna 1958 v Bolaticích, vystudoval po gymnáziu v Hlučíně učitelství matematiky a chemie na Pedagogické fakultě v Ostravě. Učil na Základní škole v Opavě-Kylešovicích, kde se také stal zástupcem ředitele a v letech 1992 až 1998 školu vedl jako ředitel. Od roku 1998 starosta Bolatic na Opavsku, předtím byl osm let místostarostou. Jako předseda vede i Sdružení obcí Hlučínska. V minulosti byl jako nestraník na kandidátkách KDU-ČSL, SNK-ED a TOP 09. V roce 2013 uspěl na kandidátce TOP 09 ve volbách do Poslanecké sněmovny a o dva roky později vstupil do TOP 09 a poté se stal členem předsednictva této strany.

Tvrdíte, že jste regionální politik, ale loni jste se stal členem představenstva TOP 09. To je hodně nadregionální politika.

Ano, je to velká politika, však jsem se tehdy velmi rozhodoval, protože mám s nominací do jedněch voleb, kdy jsem byl ještě jako nezávislý na kandidátce KDU-ČSL, nedobré vzpomínky. Zažil jsem tehdy trochu podrazy mezi kandidáty, tak jsem byl rozhodnutý, že nikdy nevstoupím do žádné strany. Nakonec jsem to změnil, zvažoval jsem spolupráci se STAN nebo TOP 09 a nakonec se rozhodl pro topku, jejíž program mi byl bližší.

V KDU-ČSL a TOP 09 jste byl se starostou Čeladné Pavolem Lukšou, který však loni najednou vedení strany opustil a nyní kandiduje se svým projektem Dobrá volba. To ho tak naštvalo, že jste ho v parlamentních volbách v roce 2013 díky preferenčním hlasům přeskočil?

Pavol Lukša je v kraji velmi známý politik v kraji a má obrovské zkušenosti. Na jeho odchod z TOP 09 určitě neměly vliv volby v roce 2013. Myslím, že to, že loni nebyl zvolen do předsednictva TOP 09, mu připadalo trošičku smutné. Že po letech, co věnoval TOP 09, nebyl zvolen, ho asi hodně zklamalo.

Víte už nyní, s kým byste šli do koalice a s kým si to neumíte představit?

Určitě víme, že bychom nešli do spolupráce s komunisty a xenofobními stranami, například Úsvitem. Říkám na rovinu, že trošku váhám i nad ANO, přestože i tam jsou velmi šikovní a slušní lidé. Ale jestliže někdo vstoupí do takového hnutí se záměrem se dostat k funkcím jak to v minulosti fungovalo u jiných stran, a je podporován Andrejem Babišem, kterému vůbec nevěřím, tak mám obavu, jak to bude profesionální v kraji.

Není to politikaření přenášet osobní nevraživost mezi Miroslavem Kalouskem a Andrejem Babišem do vztahu Pavera a krajský lídr ANO Ivo Vondrák?

Tak to není. Pana Vondráka vůbec neznám, ale jestliže je někdo rektorem, tak to musí být velmi schopný člověk. Jen prostě mám s hnutím ANO vnitřní problém. Podle mého názoru Babiš nešel do politiky, aby se lidé měli lépe, ale aby se měly dobře hlavně jeho firmy. A členy ANO, ačkoliv tam mám řadu známých, trošičku podezírám z toho, že neprozřeli, nebo že nechtěli prozřít.

Jak hodnotíte posledních osm let kraje pod vedením levice?

Kraj spoustu věcí dělal dobře, ale spoustu ne. Myslíme si, že například mohl mnohem více udělat pro image kraje, pořád je kraj vnímaný jako kraj špinavý, což není pravda. A vyčítám kraji, že nepomohl Hlučínsku při řešení silnice I/56, která prochází městy a obcemi. Už od roku 2006 se snažíme o zlepšení současné hodně špatné situace, nyní bychom rádi obchvaty Velkých Hoštic, Kravař, Dolního Benešova, Kozmic a Hlučína. Bohužel se nám zatím nepodařilo přesvědčit vedení kraje, aby nám pomohl, což jim hodně zazlíváme. Neudělali zatím nic pro to, aby se udělala nová studie. Letos nám to slíbili, tak uvidíme.

A neodvede většinu dopravy z „vaší“ silnice I/56 dokončení modernizace komunikace I/11 mezi Ostravou a Opavou?

Myslíme si, že to nepomůže. Tady jezdí spousta Poláků, mnoho lidí zajíždí záměrně na Hlučínsko. Kdyby byla I/56 vybudovaná, tak by se v regionu zklidnila doprava a bylo i lepší životní prostředí.

V programu TOP 09 mne zaujalo, že by kraj měl pomoci s vybudováním spádových obecních policií? Co to je?

Malé obce otázka bezpečnosti velmi trápí. Myslíme si proto, že by kraj mohl nějakým způsobem pomoci s vytvořením spádových policií pro více obcí nebo mikroregiony, ale poté by si je provozovaly a hradily samy. To by přispělo ke zklidnění. Například v oblasti Beskyd a Jeseníků, kde jsou chatové oblasti a mají tam potíže s vloupáním, tak by takovou službu občané jistě přivítali.

Ale nemají právě toto na starosti republikoví policisté, kterých v posledních letech přibývá?

Tak samozřejmě stát se musí postarat o bezpečnost občanů. Ale obce a města si mohou budovat vlastní policie, tak to není špatné, když něco takového ho funguje. Obecní policista může být nápomocen i radou nebo pomoci turistům, jak to funguje například v Alpách.

Poněkud neobvyklý je i váš plán na splavnění Opavy, Ostravice a Odry.

Už dlouho máme na Hlučínsku připraveno využití a splavnění řeky Opavy od Opavy po Ostravu. Záleželo by pak na jednání s Povodím Odry kvůli přístavištím. Něco tak atraktivního by myslím výrazně pomohlo turistickému ruchu.

Pravice často kritizuje levici za populistické nápady, ale plán TOP 09 na Senior kartu na důchodcovskou regionální dopravu zdarma mi přijde také hodně populistický.

Senior karta možná vypadá jako populistická, ale myslím si, že seniorům hodně dlužíme. V celém světě je trend více se věnovat seniorům, ale v České republice to jde velmi pomalu. Třeba obce dávají miliony na školy a spolky pro mládež, ale na seniory desítky, či stovky tisíc. To je nepoměr. Myslíme si, že kraj by v této oblasti měl dělat více a to je jedna z cest.