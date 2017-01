Starosta Věřňovic: Dotazy na smog nám kazí jméno, lidé by stanici zrušili

V čem je největší problém Věřňovic?

Nacházejí se v nízké nadmořské výšce, kde se smog drží jako pod pokličkou, navíc v bezprostřední blízkosti hranic s Polskem. Po většinu roku sice vanou větry od nás směrem na Polsko, v době inverze se to však otáčí. Během tohoto období se tady drží rovněž znečištění z ostravské aglomerace, které nemá kam zmizet. Do toho se pak přidává to znečištění z Polska, kde jsou navíc imisní limity úplně někde jinde než u nás.

V okolních obcích tyto následky inverze pociťují méně?

To si nemyslím, jen tam nemají měřicí stanice, ať se jedná například o Dětmarovice, nebo Bohumín. Věřňovice se tak pravidelně dostávají do médií, přestože situace na dalších místech regionu nebude o moc lepší.

Podle vás jsou Věřňovice v médiích v souvislosti se smogem zbytečně často?

Určitě ano. Po většinu roku tady není s ovzduším problém. Je tady chráněná fauna i flora, podél řeky řádí bobři. Zprávy, které se v souvislosti s Věřňovicemi objevují, zbytečně vytvářejí negativní image. U nás v Česku se píší články při trojnásobném překročení limitu, v Polsku je běžné, že tento limit překročí třeba i dvacetinásobně. Místní jsou nešťastní z toho, jak se to prezentuje na veřejnosti, a nejraději by měřicí stanici zrušili.

Podíly znečištění v obci Věřňovice v letech 2011-2013 (údaje se vztahují k zimnímu období) Doprava - 12,79%



Těžký průmysl - 8,91%



Velká energetika - 3,26%



Lokální vytápění - 47,37%



Dálkový přenos - 22,02%



Ostatní průmyslové a energetické zdroje - 5,65% (zdroj: air-silesia.eu)



Jak se na míře znečištění ve Věřňovicích podílejí sami jejich obyvatelé?

Jak vyplývá z jednoho česko-polského výzkumu, který probíhal mezi lety 2011 až 2013, je jejich podíl na situaci téměř poloviční. Lokální vytápění se na znečištění v obci podle průzkumu podílí v zimě téměř ze 48 procent. Obyvatele jsem na tuto skutečnost v dopise upozornil. Napsal jsem jim, že se mi nechce věřit, že by dnes někdo spaloval plasty nebo topil uhelným prachem, ale že také nekvalitní uhlí nebo špatně proschlé dřevo není ideální. Navíc je třeba si uvědomit, že každý starý kotel na tuhá paliva při zatápění kouří minimálně třicet minut.

Využívají lidé kotlíkové dotace?

Mohli by je využívat více, vždyť s příspěvkem kraje a obce mají nový kotel prakticky zadarmo. Řada z nich ale tvrdí, že nemá peníze na profinancování. Mnoho starších lidí pak rezignovalo s tím, že nemají sílu, aby to papírově zvládli.

A jiné možnosti? Jsou Věřňovice plynofikovány?

Ano. Je pouze zlomek nemovitostí, které nejsou v dosahu plynofikace. Lidé však tuto možnost využívají tak z poloviny, zbytek si přitápí. Pro některé jsou výdaje za vytápění plynem prostě příliš vysoké.

Co pro zlepšení situace děláte vy jako obec?

Snažíme se jít příkladem, takže ve všech všech 31 nemovitostech, které patří obci, netopíme jinak než plynem. Dále lidem přispíváme na pořízení nových kotlů, a to až do částky 15 tisíc korun. Děti ve spolupráci se školami posíláme v době inverze na školy v přírodě. Platit jim pobyty u moře nemá moc smysl, protože k moři se obvykle jezdí v létě, kdy je tady situace dobrá. Zvažovali jsme i zakoupení čističek do škol, ale to nám lékaři spíše rozmlouvali.

Proč?

Protože pak ty děti vyjdou do venkovního prostředí a je to pro ně ještě horší.

A jsou školáci v době inverze více náchylní na nemoci?

To si nemyslím. Nebude to horší než u jiných dětí v regionu. Lidé už jsou zvyklí, že v době nejhorší smogové situace nemají děti pouštět ven.