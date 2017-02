Zemědělcům se nelíbí rozšíření chráněné oblasti Poodří

Přibudou louky, drobné porosty i mokřady. Naopak vypadnou některé zastavěné plochy měst a obcí.



„Celková rozloha CHKO Poodří, je asi 82 kilometrů čtverečních, my ji rozšiřujeme o další přírodovědně hodnotnou část,“ přiblížil ministr životního prostředí Richard Brabec. Chráněné území se zvětší o 1,43 procenta – začleněno do něj bude přes 297 hektarů půdy, naopak 181,8 hektaru se vyjme.

„Území bylo rozšířeno o části evropsky významné lokality Poodří, které je součástí soustavy NATURA 2000. Konkrétně tedy od severu je k CHKO připojená přírodní rezervace Rezavka a její nejbližší okolí s významnými mokřady, dále v oblasti Polanky nad Odrou jsou to rybníky Pastevní, Palarňový a Spasitel. Největší částí, která se k Poodří připojila, je pak území nivy říčky Bílovky,“ popsala vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Správy CHKO Poodří Ivona Kneblová.

Nové vymezení hranic chráněného území má nahradit to původní z roku 1991. „Charakter krajiny se vyvíjí, a tím pádem se mění ty lokality, které je potřeba nově chránit, a naopak ty, které už takový dozor nepotřebují. Proto jsme se rozhodli po letech hranice optimalizovat,“ vysvětlil ředitel Správy CHKO Poodří Jan Klečka. „Navíc byl zastaralý zřizovací předpis, který právně a následně i administrativně zbytečně lidi zatěžoval. Teď už s námi nebudou muset řešit každou opravu plotu a podobně.“

Starostové věří, že změny budou k lepšímu

Nově v CHKO Poodří nebudou figurovat některé zastavěné městské části. „Je to ulehčení především pro lidi. Zjednodušuje se správní řízení, ubude snad papírování,“ řekl Lubomír Šobich, starosta Studénky, jejíž část je nově vyňata z CHKO.

„Už v územním plánu jsme dohodli s CHKO některé změny. Například že mezi pozemky vhodnými k zastavění a těmi, kde je to nepřípustné, nemusí být pás pozemků, které je oddělují. Ty totiž zbytečně ležely ladem. Teď stačí, když pozemky odděluje zeleň. Takže je tam například pás keřů,“ zmínil Josef Voral, starosta Jistebníku, který nadále zůstává v ochranném pásmu.

Zpřísnění podmínek nastane v rámci vnitřního rozdělení chráněného území na jednotlivé zóny. „Dojde ke změně zón odstupňované ochrany od 1. až po 4., přičemž 1. zóna znamená nejpřísnější stupeň ochrany. Ta se zásadně zvětší a zabere dle nové vyhlášky téměř 25 procent území CHKO,“ popsala Kneblová.

To se nezamlouvá zemědělcům, které by to omezovalo v hnojení či obnově travního porostu.

„Věřím, že v nejpřísnější zóně máme jen louky. Kdyby tam zasahovala i orná půda, to by byl problém,“ sdělil Petr Fárek ze společnosti Agro Jesenicko z Jeseníku nad Odrou.

Obavy potvrdil i soukromý zemědělec Petr Klečka z Bartošovic. „Pro naši firmu to znamená výraznou změnu v oblasti hospodaření,“ řekl. Ministerstvo nabídne finanční náhrady. Zemědělci však zatím netuší, jestli budou dostatečné.

Problémy může novinka přinést i rybníkářům. „V těch zónách s vysokým stupněm ochrany nemůžeme například používat hnojení, po kterém vzniká ve vodě plankton, ryby se tak musí dokrmovat jiným způsobem. Už s tím zkušenosti máme, tak věřím, že se přísnější podmínky nerozšíří na všechny naše rybníky,“ popsal Jan Stehlík ze společnosti Chov ryb v Jistebníku.

CHKO Poodří se nachází v severovýchodní části Moravské brány mezi obcemi Mankovice a Vražné nedaleko Oder a jižním okrajem Ostravy. Za péči o ekosystémy zaplatí stát o 200 tisíc korun ročně víc než při současné rozloze.