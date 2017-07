Před povodněmi právě dokončili Slezskou Hartu. Nebýt přehrady, bylo by hůř

Lepší dobu pro novou, tedy ještě prázdnou přehradu na Bruntálsku si Povodí Odry nemohlo přát.



Přitom stavba vodního díla, kvůli kterému v 80. letech prakticky zanikla obec Karlovec a částečně byly zatopeny obce Leskovec nad Moravicí, Roudno, Nová Pláň a Razová, se po společenských změnách v roce 1989 zpozdila.

Ačkoliv se původně předpokládalo dokončení v roce 1992, vlivem zdražení prací a omezení financování ze státního rozpočtu se stavba výrazně zpomalila.

A když cena vody značně vzrostla, což vedlo k výraznému snížení její spotřeby, práce se zastavily zcela a odborníci jednali o účelnosti Slezské Harty. Nakonec se však experti shodli, že dílo budované nad přehradou Kružberk je tak rozestavěné, že by bylo nesmyslné práce definitivně ukončit. Toto rozhodnutí společně s oddálením dokončení stavby se pak ukázalo jako velmi šťastné.

V roce 1997 zachránila mnoho domů, možná i životů

V roce 1996, kdy byla Slezská Harta před dokončením, se totiž počítalo s jejím napouštěním vodami Moravice až do roku 2002. V případě sucha by se napouštění protáhlo ještě o několik let.

„‚Jenže během let 1996 a 1997 při dvou povodních, které Bruntálsko postihly, se Slezská Harta takřka naplnila,“ konstatoval Břetislav Tureček z Povodí Odry.

Potvrdil, že kaskáda přehrad Slezská Harta se starším Kružberkem zachránila před dvaceti lety mnoho domů a možná i životů.

„Při povodních vytékal z přehrady Kružberk jeden metr krychlový vody za sekundu, kdežto do Slezské Harty ve stejné době přitékalo 192 metrů krychlových vody za sekundu,“ dokazoval Tureček na číslech zásadní vliv Slezské Harty. Dodal, že nová přehrada při povodních zadržela zhruba padesát milionů metrů krychlových vody.

Hradec nad Moravicí: Pořádně jsme si oddechli

Díky tomu byla situace v povodí Moravice mnohem klidnější a o něco lepší i dále po soutoku Moravice s Opavou, tedy například v Kravařích nebo v Hlučíně.

„A nebýt Harty, tak už tak dramatická povodňová situace na Odře v Ostravě a v Bohumíně by byla ještě složitější,“ dodal Tureček.

Zničující povodňové vlny byl ušetřen i Hradec nad Moravicí. „V roce 1997 jsme si pořádně oddechli, protože pokud by nebyla Harta, tak by to s Hradcem bylo moc špatné,“ připustil starosta Josef Vícha, který město vedl i v roce 1997.

Zmínil hlavně místní část Žimrovice. „Ale paseku by velká voda nadělala i přímo v Hradci a v Brance,“ dodal Vícha.

„Zalité by byly i Jánské koupele“

Petr Zahnaš ze Zálužné, místní části Vítkova, vzpomíná, že před dvaceti lety se sice hladina Moravice zvedla a zatopila několik rekreačních chalup, ale se situací v jiných částech kraje to nelze srovnat. „Samotný Kružberk by taková kvanta vody neměl šanci zadržet, v povodí Moravice díky Hartě byly následky značně menší,“ potvrdil.



Scénář povodní bez přehrady by byl asi krutý. „Spodní část obce je na úrovni řeky, tam by to bylo zlé. A zalité by byly i Jánské koupele,“ zmínil Zahnaš někdejší lázně.

Slezská Harta je zatím poslední a dosud největší přehradou v kraji. Zaplavuje údolí v délce 13 kilometrů při zatopené ploše 870 hektarů.