Letošní sezonu v pálenicích snad zachrání švestky. Meruněk bylo málo

Loni příliš velké sucho, kdy jablka opadávala ještě nedozralá, letos mrazíky a krupobití. Pěstitelům ovoce a milovníkům slivovice, meruňkovice nebo třeba jablkovice dělá starosti počasí. I přesto zakládají kvasy, ze kterých následně pálí.

„Švestky sice ještě nejsou zralé, ale je jich dost, což je nadějné. Snad nepřijde nějaká bouřka se silným větrem, která by stromy očesala místo mě,“ hodnotí Drahomír Sztula z Havířova svou úrodu ze švestkového sadu, který má u příbuzných na Těšínsku.

Naopak s jabloněmi, které pěstuje na zahradě okolo svého domu, to vypadá mnohem hůře. „První červnový den padaly v Havířově kroupy veliké jako kuličky. Jablíčka na stromech to doslova ubilo. Co nespadlo, to je poničené. Na výstavu se s nimi sice nechystám, ale vinou toho jablka pořádně nedorostla a nevyzrála,“ vysvětlil.

Meruňky se neurodily skoro vůbec

Obdobně hovoří také provozovatelé pálenic. „Začátek sezony byl špatný, mnohem horší než minulý rok. Třešní nebylo moc a meruňky se neurodily skoro vůbec,“ konstatoval Jan Škorvan z pálenice v Radkově na Vítkovsku.

Poznamenal, že květy meruněk hodně zdecimovaly jarní mrazíky. „Ale švestky vypadají hodně nadějně, což by sezonu mohlo zachránit. Někteří dokonce říkají, že mají švestek na stromě až moc a musejí větve podstavovat, aby se nezlomily,“ přiblížil Škorvan a zároveň dodal, že oproti loňsku zvýšil cenu jen velmi mírně, a to na 265 korun na litr stoprocentní pálenky.

Pokud někdo chce destilát zředit například na padesát procent, zaplatí pak za litr polovinu. Podle Škorvana se mnozí pěstitelé poučili a při přípravě kvasu už nedělají základní chyby. „Ale pořád zůstává dost těch, kterým kvas octovatí a nemají ho dobrý,“ povzdychl si. Proto také lidem nabízí, že jim ovoce v pálenici sami připraví, založí kvas a pohlídají.

Jak založit dobrý kvas Čisté ovoce i nádoby na kvašení.

Ovoce nesmí být nedozrálé nebo naopak nahnilé.

Ovoce je dobré před založením kvasu podrtit.

Teplota při kvašení by neměla výrazněji kolísat, za ideální se považuje teplota mezi 15 až 20 stupni.

S doslazováním kvasu opatrně.

Při nejasnostech se poradit se zkušeným pracovníkem palírny.



Za ovoce hned dostanou alkohol

V mnohých pálenicích pak nabízejí i okamžitou výměnu, tedy že pěstitel doveze ovoce a za něj hned dostane tolik pálenky, kolik by ze svého ovoce zhruba vypálil.

„My za ovoce nedáváme hned pálenku, ale lidem asi za dva měsíce zavoláme, ať si přijedou vyzvednout pálenku z toho, co nám sami dodali,“ sdělil Bohuslav Klimek z pálenice ve Stonavě na Karvinsku.

Ve Stonavě otevřeli v polovině července, ale rozjezd je pomalý. „Zatím pálíme jednou až dvakrát týdně. Na Karvinsku nemáme ani moc švestek, tak zatím sezona nevypadá slibně,“ řekl Klimek s tím, že letos cenu drží na výši 130 korun za litr padesátiprocentní pálenky.