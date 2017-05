Školáci poslouchali příběhy politických vězňů. Netušili jsme, reagovali

„Vůbec jsme netušili, že někdo takový žije a že někdo mohl něco takového zažít,“ komentovali žáci porubských základních škol své dojmy ze setkání se Zdeňkem Růžičkou, Ludmilou Hermanovou nebo s Leo Žídkem, politickými vězni padesátých let, které si děti vybraly v rámci projektu Příběhy našich sousedů.

Projekt napříč republikou mapuje vzpomínky přímých účastníků historických událostí dvacátého století. Letos poprvé se do něj zapojily i děti z Moravskoslezského kraje, konkrétně z porubských základních škol.

„Úkolem dětí bylo nejen zachytit vzpomínky některého ze starších sousedů, ale naučit se jeho příběh i vyprávět,“ přibližuje Kristýna Koblasová ze společnosti Post Bellum.

„Projekt trval půl roku a za tu dobu se děti do příběhů doslova ponořily. Pátraly v archivech, dávaly si historky do souvislostí, stříhaly z nich videa nebo ve studiu Českého rozhlasu dělaly reportáž,“ říká.

„Bylo nás souzeno třináct, soud probíhal celkem tři dny, třetí den byl už vynesen rozsudek. Rodiče, bratr a já jsme měli celkový trest třicet let, když to sečteme,“ zazněla na závěrečné prezenci slova Ludmily Hermanové odsouzené za pomoc agentovi.

Děti se ale neseznámily jen s politickými vězni. Mezi jinými se objevil i příběh Jana Gomoly, který musel za druhé světové války narukovat do wehrmachtu, horníka Milana Ševčíka, který přežil zavalení v dole, nebo pamětníků bojů o Ostravu Zdeňka Vavroše a Jany Valachovičové.

Jako nejlepší zpracování příběhu nakonec porota ocenila žáky ze Základní školy Aleše Hrdličky, kteří se zaměřili na životní osudy politického vězně Lea Žídka. Ten byl v padesátých letech vězněn za pokus o překročení hranice, za nějž musel těžit uran.

Zájem dětí byl veliký

„Je to velice užitečný projekt, protože se kolikrát chceme něco dozvědět od svých rodičů a prarodičů, ale oni už nežijí,“ popsal své dojmy z projektu Leo Žídek.

„Díky projektu mohou mladí chodit za pamětníky a zjišťovat, co se kdysi dělo. Bylo to poprvé, kdy se na mne někdo takovým způsobem obrátil. Už jsem o sobě hovořil například se studenty vysokých škol, ale takový zájem od dětí ze základní školy jsem zažil poprvé,“ dodává.

„My jsme hodně rádi, že jsme vyhráli, protože si to pan Žídek zaslouží,“ ohodnotili svůj úspěch žáci Základní školy Aleše Hrdličky. „Byl to skaut, takže jsme mohli sehrát i malou scénku z jeho života, kterou nám popsal.“

„Děti se do toho ponořily a pan Žídek je svým příběhem doslova strhnul. Bylo to pro nás poprvé, doufám, že se děti zúčastní i příští rok, určitě budeme výsledek jejich snažení prezentovat dalším dětem ve škole,“ řekla třídní učitelka vítězné třídy Lenka Pitnerová.

Společnost hledá další koordinátory

„V Moravskoslezském kraji jsme tento projekt uskutečnili poprvé, bylo to hlavně proto, že jsme tady neměli koordinátora. To se ale nyní změnilo a doufáme, že se nám podaří oslovit i další školy,“ řekla celorepubliková koordinátorka projektu Vendula Nováková.

„V průběhu projektu dětem zajišťujeme například školení v Českém rozhlase nebo v televizi, kde se naučí stříhat záznamy, udělat reportáž nebo natáčet videa tak, aby si mohly kompletní projekt samy i zaznamenat,“ dodává.

Post Bellum nyní hledá v Moravskoslezském kraji další koordinátory, kteří by pomohli rozšířit projekt i do dalších škol v kraji, v příštím roce by chtěli, aby se do projektu poznávání pamětníků dávných událostí zapojily i další školy.