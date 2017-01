Povinnou školku odborníci vítají, u zápisu klesá úroveň znalostí dětí

Zavázat si tkaničky, napočítat do deseti, správně artikulovat a umět se soustředit na jednu věc. Nejen tyto dovednosti by děti měly zvládat, než jdou k zápisu do prvních tříd. Zlepšit úroveň dětí u zápisu má povinný předškolní rok v mateřinkách.



„Ve veřejných předškolních zařízeních bude tento rok bezplatný a bude možné jej plnit buď v mateřské škole, nebo případně za určitých podmínek individuálně,“ upřesnila záměr ministryně školství Kateřina Valachová.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy ale určují ředitelé. Ze zákona musí vzít přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

„Dalším kritériem může být trvalý pobyt v obci, věk dítěte či sourozenec, který již školku navštěvuje,“ vysvětlila mluvčí ministerstva Klára Bílá.

Místo ve školce mají garantováno

Pětileté děti tak musí mít místo zajištěno. „V případě, že je nelze z kapacitních důvodů přijmout, má obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole,“ doplnila Bílá.

Školky v Moravskoslezském kraji by měly mít dostatek míst, rodiče ale musí počítat s tím, že děti nemusí chodit do vybrané školky, ale do té, ve které bude volno.

„Na zavedení povinného vzdělávání předškolních dětí připravujeme již od září loňského roku. Rodiče můžeme ubezpečit, že Ostrava má dostatečné kapacity v mateřských školách. Pro zápis bude připraveno 430 volných míst. Pokud si ale rodič vybere jinou než spádovou školu, dítě do ní bude přijato jedině tehdy, pokud v ní zůstane po přijetí spádových dětí volné místo,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Pro zápisy bude v Ostravě sloužit nová aplikace. „Umožňuje komunikaci mezi školkami, městskými obvody a městem. Bude kontrolovat, že půjde o děti narozené od 1. září 2011 do 31. srpna 2012, tedy o ty, které do konce srpna 2017 dosáhnou pěti let. Od února zahájíme informační kampaň pro rodiče,“ upřesnila Vojkovská.

Problém s umístěním nebude ani v Karviné, protože tam počet předškoláků každoročně klesá.

„Za poslední tři roky vždy bylo ve srovnání zhruba o čtyři desítky dětí ve školkách méně. My tedy kapacity zatím navyšovat nemusíme. Obsazeny bývají většinou už po zápisech školky třeba v oblasti Nového Města a samozřejmě především na větších sídlištích. To pak nabízíme rodičům místa jinde, ale zpravidla blízko bydliště,“ přiblížila karvinská mluvčí Šárka Swiderová.

Dětem to prospívá, míní školky

Povinnou předškolní docházku mateřinky často vítají. „Ze zkušenosti vím, že je rozdíl, když dítě chodí do školky pravidelně, nebo jen občas. Děti, které chodí pravidelně, bývají samostatnější, komunikativnější a učenlivější. Chápu však rodiče, kterým vadí, že jim stát něco přikazuje. Ale pro většinu dětí je to příznivé,“ tvrdí zástupkyně ředitele mateřské školy Ostrčilova v Ostravě Eva Šestáková.

Předškolní vzdělávání je důležité i pro děti ze sociálně slabých rodin. „Kvůli lepšímu začlenění a přivyknutí na řád jsme u těchto dětí zavedli už před několika lety přípravné neboli nulté třídy. Díky nim děti lépe zvládly školní režim. Tyto třídy teď díky povinnému předškolnímu vzdělávání budou sloužit už jen pro děti s takzvaným odkladem,“ podotkla zástupkyně pro předškolní vzdělávání na karvinské základní škole Družby Adriana Szmeková.

Podle odborníků rok od roku klesá úroveň znalostí dětí u zápisu.

„Počet odkladů se v posledních letech mírně zvyšuje. Děti nejsou samostatné, neumí se třeba obléci, neumí dobře mluvit a problémy mají hlavně s jemnou motorikou. To bohužel pramení z toho, že rodiče nemají tolik času si s nimi hrát a učit se s nimi. Takoví samozřejmě nejsou všichni rodiče, ale přibývá jich,“ zmínila speciální pedagožka Martina Svobodová.

To potvrdila i Eva Šestáková. „Věkový průměr rodičů se stále zvyšuje a mnoho z nich nemá tolik energie si s dětmi hrát. Často chtějí, aby dítě co nejdříve začalo chodit do školky. Nejvyšší procento zájemců u nás tvoří rodiče s dětmi mladšími tří let,“ říká.

Podle novely mohou školku navštěvovat i dvouleté děti, přednost však mají ty starší a školky je povinně přijmout nemusí.

„Rodiče chtějí umístit stále mladší děti, což může být problém, zvlášť když máte smíšené předškolní třídy. U dvouletého dítěte řešíte pleny a s pětiletým máte tvořit nebo se učit. Dřív to řešily jesle,“ uzavřel ředitel základní a mateřské školy v Opavě-Komárově Tomáš Weicht.