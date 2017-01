Policistů slouží v Moravskoslezském kraji jako před krizí

Strážníků je stále nedostatek. Uchazeči nezvládají testy Situace se zlepšuje, do ideálu má však daleko. Tak lze zhodnotit stav městských policií v kraji. Městská policie v Karviné vyhlásila výběrové řízení na sedm strážníků. Má podstav a touží po doplnění. A hlavně stabilizaci, protože fluktuace pracovníků zůstává vysoká. Ačkoliv o práci v uniformě bývá velký zájem, zkouškou fyzické zdatnosti a psychotesty projde menšina uchazečů. „Testy nezvládne odhadem až osmdesát procent zájemců,“ potvrdil zástupce ředitele karvinské městské policie Václav Ožana. MF DNES oslovila městské policie v Ostravě, Karviné, Opavě a Novém Jičíně. Jen v posledně jmenovaném městě mají plný stav. I tam ale cítí, že by profese potřebovala zatraktivnit. „Určitě by prospělo, kdyby strážníci měli nárok na různé benefity, jako třeba nějakou formu výsluhového příspěvku, delší dovolenou, možnost rehabilitací nebo ozdravných pobytů. Práce strážníka je totiž v mnoha ohledech podobná práci policisty. Přitom je naprosto odlišně oceňována,“ sdělil ředitel Městské policie Nový Jičín Jiří Klein. Krajský ředitel Policie ČR Tomáš Kužel si nemyslí, že by státní policie při svých náborech přetahovala zrovna strážníky. „Podepisuji dohody o služebním poměru nováčků, proto vím, že jde spíše o jednotlivce. Naopak jsou zase takoví, kteří po ukončení služby u nás odcházejí právě k městským policiím. Takže se to vyrovnává,“ konstatoval.