Smogová muka. V polovině února už někde téměř „vydýchali“ roční limit

Smogová situace navíc stále trvá a ovzduší by se mohlo pročistit nejdříve v závěru týdne.



„Mrazy a studené počasí k lepší situaci nepřispívají, navíc nepanují dobré povětrnostní podmínky, takže smog se v kraji drží déle. Dá se předpokládat, že v následujících dvou dnech bude smogová situace panovat i nadále,“ nastínil v pondělí Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.

Ještě o něco horší je situace v sousedním Polsku, kde byly imisní limity mnohonásobně překročeny. „Když fouká od severu či severovýchodu, tak zplodiny z Polska se k nám dostávají. Dlužno ovšem dodat, že když zafouká z opačné strany, tak naše škodliviny dýchají zase tam,“ pokračoval meteorolog.

Po několika letech relativního klidu se tak problémy se znečištěným ovzduším opět projevily. „Loňské mírné zimy nás ukolébaly a mohlo se zdát, že se situace výrazně zlepšila a že se imise snižují. To je částečně pravda, ale letošek ukázal, že kvalitu ovzduší musíme v regionu řešit,“ dodal meteorolog.

Podniky omezují výrobu

Smogová situace je častěji vyhlašována také kvůli přísnější novele zákona a po letech v kraji došlo i na stupeň regulace. Omezit výrobu tak v minulých dnech museli na Třinecku.

„To pro nás znamená omezení provozu na hlavních výrobních zařízeních – koksovně, aglomeraci, kyslíko-konvertorové ocelárně nebo vysokých pecích, kde je například zpomalena vsázka do pecí. Nelze říct, že by se výroba zastavila, to v hutním provozu není možné,“ popsala mluvčí Třineckých železáren Petra Jurásková.

Co říká zákon Zákon o ochraně ovzduší povoluje 35 dní v roce, kdy lidé mohou dýchat zvýšené koncentrace škodlivin v ovzduší.

„Za překročení počtu dní se stát musí zodpovídat Evropské komisi, která s ním v různě dlouhých lhůtách může začít vést soudní řízení a požadovat sankce. Stát na základě překračování limitů má pak vypracovat Program na zlepšování kvality ovzduší, kde popíše nástroje, jak situaci zlepšit. Zatím se ale program bohužel míjí účinkem,“ vysvětlila právnička mezinárodní organizace Frank Bold Kristína Šabová.

„Na zvýšené prašnosti ovzduší se podílí jak průmysl, tak doprava i lokální topeniště. Regulace se však vztahuje pouze na průmysl, což mnohé podniky vnímají neférově, neboť v průběhu celého roku musí dodržovat řadu přísných ekologických limitů. Investují přitom do opatření obrovské finanční prostředky, což snížilo prašnost na historická minima – takže už na smogu nemají hlavní podíl,“ doplnila mluvčí železáren.

Velké finanční ztráty za den během regulace má ostravská huť ArcelorMittal Ostrava. „Náklady na tato opatření neumíme přesně vyčíslit, jedná se ale o stovky tisíc korun denně,“ zmínila mluvčí Barbora Černá Dvořáková. Huť regulaci zavádí často sama ještě v předstihu.

„Výrobu omezujeme dobrovolně už při vyhlášení signálu upozornění na možnost vzniku smogové regulace, k čemuž jsme se zavázali v dohodě s Moravskoslezským krajem. Zastavujeme například provoz mlýnice uhlí na koksovně, manipulaci se struskou, práce na skládkách uhlí, také zavádíme zvýšené kontroly.“

Český hydrometeorologický ústav za smogové situace doporučuje nechat automobily doma a využívat městskou hromadnou dopravu. Lidé by pak měli omezit pohyb venku a pobytu na vzduchu by se měly vyhnout i děti.

„Chronické záněty, které mají už kojenci, jsou jen důsledkem smogu, kdy se sliznice škodlivinám brání. Je prokázáno, že děti v kraji mají dýchací soustavu podobně zasaženou jako jinde astmatici,“ zmínila ostravská lékařka Božena Jiroušková.