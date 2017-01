Moravskoslezský kraj se ponořil do smogu, dýchalo se zde jako v Pekingu

„Koncentrace čtyřiadvacetihodinového průměru polétavého prachu PM10 se v pondělí odpoledne pohybovala v rozmezí od 115 do 330 mikrogramů na metr krychlový, povolený limit je přitom 50 mikrogramů. Hodnoty se však během dne mění,“ popsal Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.

Alarmující stav se objevil po několika letech. „Poslední dva roky byla mírná zima a více foukalo. Kdežto letošní tuhé mrazy, inverze a bezvětří způsobují, že se škodliviny v ovzduší drží. Lidé by tak neměli zbytečně vycházet, větrat ani vyjíždět s auty,“ dodal Volný.

Letos se navíc změnila pravidla pro vyhlašování smogových situací i regulací. Novela zákona se od ledna totiž vrátila k přísnějším pravidlům, která platila před několika lety. „Rozhodující je nyní dvanáctihodinový interval a ne čtyřiadvacetihodinový jako třeba v loňském nebo předloňském roce. Vyhlašování je tak pružnější a přesněji odpovídá tomu, co lidé aktuálně dýchají,“ vysvětlil Volný.

Omezení provozů stojí firmy několik milionů denně

Zvláštní opatření musely kvůli vyhlášené regulaci zavést některé průmyslové podniky. „Týkají se koksovny, aglomerace, vysokých pecí a kyslíko-konvertorové ocelárny. Jedná se o četnější kontroly zdrojů emisí, omezení některých prašných činností i regulace výroby,“ uvedl Radim Klimša z Třineckých železáren, kde smogovou regulaci vyhlásili po třech letech.

V ArcelorMittal Ostrava pak provozy omezují už při upozornění na možnost vzniku regulace. „Zastavujeme například provoz mlýnice uhlí na koksovně, manipulaci se struskou, práce na skládkách uhlí. Denně nás to stojí několik milionů korun,“ sdělila mluvčí huti Barbora Černá Dvořáková.

Nejhůře se v pondělí dýchalo ve Věřňovicích na Karvinsku, kde hodinové koncentrace dosahovaly téměř 700 mikrogramů prachu na metr krychlový. „Nejhorší situace je ráno, kdy lidé začnou zatápět,“ konstatoval starosta Pavel Buzek.

Ovzduší je nyní srovnatelné například s čínským Pekingem.

„Nejenže se přibližujeme, ale už jsme předčili města s nejhorší kvalitou ovzduší na světě. Peking nedávno hlásil jako alarmující hodnotu 300 mikrogramů, což jsme u nás překonali. Ještě mnohem horší situaci čelí Polsko. V Rybniku přesáhly koncentrace prachu dokonce hodnotu 1 000 mikrogramů na metr krychlový,“ řekla ředitelka ostravské organizace Čisté nebe Anna Plošková.

„Sice se v kraji investuje do ekologizace více než dříve, je to ale pomalá změna a je třeba pružně reagovat na situace, jako je tato. Ve Francii nebo Číně například zakazují autům vjezd do měst,“ pronesla Plošková.

Podle měst omezení není reálné, doprava by zkolabovala. „Dokud nebudeme mít objízdnou trasu, tak zákaz nepřichází v úvahu,“ zmínila mluvčí Karviné Šárka Swiderová.

V úterý odpoledne se ovzduší v kraji zlepšilo. Meteorologové aktuální situaci v převážné většině regionu hodnotili jako uspokojivou, nebo dobrou a na území Třinecka odvolali vyhlášený signál regulace. Ještě v úterý ráno byl přitom imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový například ve Věřňovicích na Karvinsku překonán desetinásobně.