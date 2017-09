Obhájci chtějí pro obžalované ze Studénky zproštění, verdikt padne v březnu

„Jednání za účelem závěrečných návrhů zbývajících obžalovaných a vynesení rozsudku odročuji na 1. a 2. března,“ řekl předseda senátu Jaromír Pšenica. Několikaměsíční odklad zdůvodnil především potřebou času na přípravu a napsání rozsudku.

Všichni obžalovaní, kteří ve čtvrtek před soudem promluvili, zopakovali, že se cítí nevinní. Za smrt osmi lidí a stovku zraněných, které si vyžádal náraz rychlíku do spadlého silničního mostu, někteří sice pociťují lítost, ale nikoli přímou odpovědnost.

„Jsem nevinný,“ uvedl například Michal Foniok, stavbyvedoucí a zaměstnanec firmy ODS - Dopravní stavby Ostrava (dnes Eurovia). Dále odkázal na závěrečnou řeč svého advokáta. Hned po něm si slovo vzal projektant stejné firmy Jiří Vlach. Ten především projevil lítost nad událostí a následnou nehodou.

Ředitel ostravského závodu firmy Bögl a Krýsl Miroslav Kovalík se také cítí nevinný. „Čím déle sem chodím, tím méně chápu proč jsem byl obviněn. Chtěl bych vědět, proč mě pan státní zástupce před lety obvinil a tím mi zničil život,“ řekl. Uvedl, že do obvinění byl významnou osobností v oboru. „Účastnil jsem se světových konferencí na téma mostových konstrukcí. Postavil jsem víc jak 100 ocelových mostů, po obvinění jsem se stáhl z veřejného života,“ řekl Kovalík.

Dodal, že se zakázkou ve Studénce neměl nic společného, pouze ji těsně před havárií navštívil. Tehdy se ale víc než o stavbě podle svých slov s dělníky bavil hlavně o jejich dovolených. „Byla polovina prázdnin, bylo to téma,“ řekl.

Podle něj bylo příčinou promočené, jílovité a nesourodé podloží, na kterém stála konstrukce podepírající most. V podobném duchu mluvil i jeho podřízený Zdeněk Malý, který působí jako vedoucí technického úseku ostravského závodu Bögl a Krýsl. „Necítím se jako zločinec,“ řekl.

Závěrečné řeči chvílemi připomínaly válku advokátů

Advokáti některých obviněných tohoto případu předstoupili před soud v Novém Jičíně už v úterý. Jedním z nich byl Vladimír Ježek zastupující obchodního náměstka závodu Mosty společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava Petra Janouškovce.

Ten podle obžaloby například před zahájením prací nezajistil zpracování řádného technologického předpisu pro výsun a zásun mostní konstrukce. Nezabezpečil ani pravidelné geometrické měření polohy mostu a neučinil žádná opatření ve vztahu k provozovateli dráhy, aby mohla být při manipulaci s konstrukcí omezena nebo zastavena železniční doprava.

Podle Ježka se nic z toho neprokázalo nebo to nemělo vliv na příčinu nehody. „Obžaloba nevysvětluje, proč by jeho případná pochybení měla mít za následek havárii, nějak to automaticky předpokládá,“ řekl. Podle něj při hlavním líčení všechna obvinění a výtky odpadly. „Navrhuji proto zproštění obžaloby,“ řekl Janouškovcův advokát.

Závěrečné řeči v kauze železničního neštěstí ve Studénce chvílemi připomínaly válku advokátů. V úterý například advokát obhajující obžalovaného pracovníka hlavního dodavatele stavby, tedy společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava (ODS - DSO, nyní Eurovia), označil subdodavatele Bögl a Krýsl za firmu packalů. O den později přišla odpověď od právníka zastupujícího hned tři zaměstnance subdodavatelské společnosti. Ten uvedl, že podpěry použité firmou ODS - DSO při opravě mostu vypadaly spíše jako bambusové lešení při stavbě mostu přes řeku Kwai.

Podle advokátů by před soudem měli stát jiní lidé

V jednom se ale oba tábory shodují, jejich klienti nenesou žádnou přímou odpovědnost za železniční neštěstí ze srpna 2008, které osm lidí nepřežilo. Státní zástupce naopak požaduje nepodmíněné tresty v délce od tří do šesti let, a to u všech deseti obžalovaných, jejichž vinu považuje za jednoznačně prokázanou. Před soudem by ale podle advokátů měli stanout spíš například zástupci kraje, Českých drah či hlavní projektant stavby.

Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na železniční trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli čtyři ženy a dva muži, dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo 95 cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky.

Obžalováni jsou tři pracovníci generálního dodavatele stavby, společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava (dnes Eurovia), pět zaměstnanců subdodavatele - firmy Bögl & Krýsl, pracovník Správy silnic Moravskoslezského kraje, který měl na stavbu dohlížet, a osoba samostatně výdělečně činná, která pro subdodavatele pracovala.

Záběry havárie vlaku ve Studénce, která se stala 8. srpna 2008:

