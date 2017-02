U soudu s Dědicem od úterního rána vypovídají špičky ostravské ČSSD

Dědic je obžalovaný z toho, že manipuloval s některými ostravským veřejnými zakázkami. Jeho firma tak podle obžaloby získala zhruba 30 milionů korun. Dědic to odmítá. Kromě něj obžalobě čelí dalších sedm lidí a čtyři firmy. Všichni vinu popírají a soudce přesvědčují, že celá obžaloba stojí na vodě a že nikdo žádné úplatky nedal.



Jako první v úterý u soudu vypovídal bývalý moravskoslezský hejtman Miroslav Novák. Řekl, že se s Dědicem zná od školy a jsou přátelé. Odmítl ale, že by on nebo kraj využíval Dědicových služeb, nebo že by ovlivňoval zakázky.

„Celá kauza mi připadá jako účast ve velmi špatném filmu,“ řekl u soudu bývalý hejtman. Dodal, že Dědicova znalecká firma byla jednou z největších v kraji, ale byla dohledána pouze jedna její smlouva s krajským úřadem, a to z doby, kdy on sám ještě na krajském úřadu nepůsobil.

Manželka exhejtmana odmítla vypovídat

Novák připustil, že s Dědicem jako přátelé hovořili před volbami v roce 2014 o situaci v sociální demokracii. „Z desítek fragmentů přepisů odposlechů je zřejmé, že existovala určitá skupina lidí soustředěná kolem tehdejších náměstků (Jiřího) Srby a Aleše (Boháče), kteří chtěli nějakým způsobem ovládnout sociální demokracii. Byly tam ale překážky a jednou z nich jsem byl já,“ řekl Novák.

Před soudem stanula i Novákova manželka Martina, která v minulosti pracovala pro Dědicovu firmu. Ta u soudu využila práva nevypovídat.

Dalším, který v úterý promluvil v soudní síni, byl poslanec a radní Ostravy-Jihu Adam Rykala. Ten řekl soudu, že neví o tom, že by se Dědic snažil ovlivnit chod ČSSD, či obsazení dozorčích rad městských firem.

„Nebyl jsem, ani nejsem zastupitel města. Nebyl jsem v dozorčích radách, neměl jsem možnost něco ovlivnit,“ řekl Rykala, který v minulosti pracoval jako brigádník pro Dědicovu znaleckou firmu. Uvedl, že například o Dědicových vazbách na ostravský dopravní podnik se dozvěděl až z médií.

„Nemocnice v té době potřebovala pomoci s medializací“

Rykala dále prohlásil, že si o Dědicovi dlouhou dobu myslel, že je členem sociální demokracie, a i z toho důvodu s ním komunikoval. Chod v ČSSD se ale podle něj Dědic nesnažil ovlivnit.

Další předvolanou byla bývalá náměstkyně ostravského primátora Simona Piperková. Ta uvedla, že nikdy nepřijala od Dědice žádné peníze, ani on od ní nežádal žádnou výhodu.

„Vztah jsem s panem Dědicem měla obdobný, jako mám se známými nebo přáteli, a tito zpravidla neposkytují rady nebo konzultace za úplatu,“ řekla Piperková. Dodala, že s Dědicem o různých věcech mluvila, protože se prezentoval tak, že zná lidi z různých politických stran, a ona potřebovala zjistit, zda některá rozhodnutí budou politicky průchodná.

S Dědicem konzultovala i složení orgánů města. „Ano konzultovala. Byla to jedna z politických diskuzí, které jsem s ním vedla, protože měl určité informace, měl určité vazby,“ řekla Piperková.

Dodala, že si nevzpomíná, že by jí Dědic dával nějaká doporučení týkající se vyhlášených zakázek v městské nemocnici. „Bavili jsme se spolu hlavně o medializaci, protože nemocnice v tom potřebovala pomoct,“ prohlásila Piperková.

Ve středu budou vypovídat i ženy z Propag-Stormu

Zajímavá fakta ale mohou zaznít ve středu, kdy kromě bratra hlavního obžalovaného Radima Dědice, bývalého primátora Ostravy Petra Kajnara a sociálního demokrata Vojtěcha Mynáře budou vypovídat také Lenka Oborná a Hana Kačenová. Ženám z Frýdku-Místku patří reklamní agentura Propag-Storm, kterou policie podezřívá, že to byla pračka peněz od Dědice i dalších klientů.

V prosinci kriminalisté obvinili 23 lidí včetně obou žen z krácení daní se škodou okolo 360 milionů korun. Sedm lidí včetně žen skončilo ve vazbě. Podle informací z kuloárů obě přijaly statut spolupracujícího obviněného. Žalobce to odmítl komentovat. Jasno bude pozítří. Pokud jsou ženy korunní svědkyně v jejich případu, musí pravdivě vypovídat i v související kauze Dědic.