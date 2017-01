Soud zprostil šéfy města na Opavsku obžaloby za větší rekonstrukci haly

Zatímco oba obžalovaní se možnosti odvolání podle očekávání vzdali, státní zástupkyně si ponechala lhůtu.

Podle obžaloby komunální politici se stavební firmou uzavřeli na základě výběrového řízení smlouvu na zateplení sportovní haly, přičemž firma na podzim 2013 začala provádět vnitřní úpravy haly. A to už bez výběrového řízení a stavebního povolení. Škoda měla činit 850 tisíc korun.

Naopak obhajoba uváděla, že město současně řešilo velmi špatný stav kulturního domu, který se musel srovnat se zemí a jako místo pro pořádání kulturních akcí se ideálně jevila právě sportovní hala.

Jenže po ukončení zateplení by kvůli dotačním podmínkám nemohli pět let provádět jakékoliv další úpravy. Proto se rozhodli je udělat hned.

Z obžalovaných dobří hospodáři

Soud uznal, že se při opravě sportovní haly děly nestandardní věci.

„Snahou obžalovaných však nebylo sjednat neoprávněnou výhodu, ani aby se někdo obohatil. Chtěli to nejlepší pro město,“ uvedla soudkyně a dodala : „Porušení právních norem ještě nenaplňuje trestněprávní rámec. Není ani zřejmě, zda byl někdo vůbec poškozen, protože hala slouží svému účelu.“

Podle soudu se ani neprokázalo, že by zastupitelé o vícepracích a pokračování ve vnitřních úpravách nevěděli, stejně jako to, že by práce skončily až v okamžiku, kdy na staveniště dorazila policie. Nepotvrdilo se ani, že by se radní s představiteli stavební společnosti osobně znali. „Oba dva postupovali jako dobří hospodáři,“ zdůraznila soudkyně.

Starosta už dříve případ označil za politický boj, protože trestní oznámení podali opoziční zastupitelé. „Jsem samozřejmě rád, ale nechci se blíže vyjadřovat. Něco takového se může stát komukoli, nejen starostům,“ reagoval Blažek.