Pracovní místa i byty. Miliony korun mají pomoci Vítkovsku

Zastupitelé Vítkova, Budišova nad Budišovkou i vesničky mezi oběma městy Čermné ve Slezsku kývli na společný strategický plán. Ten by do oblasti s vysokou nezaměstnaností, špatnou dopravní dostupností, obrovskou zadlužeností a odlivem mladých obyvatel měl přinést zlepšení. Je velmi konkrétní, počítá třeba s dvaašedesáti opravenými nebo nově postavenými sociálními byty.

„Chceme opravit městské byty, které jsou ve špatném stavu. Mají lokální vytápění, stará okna, jsou nezateplené. Také je ve městě na prodej čtyřbytový dům, ten bychom koupili a vytvořili v něm byty pro matky s dětmi a sociálně slabé,“ popsal starosta Vítkova Pavel Smolka.

Budišov nad Budišovkou

Ve městě by tak do tří let měli šestadvacet sociálních bytů, v nedalekém Budišově nad Budišovkou dokonce počítají s pětatřiceti. Spraví tam hned tři bytové domy. „Všechny jsou v majetku města. Jeden je neobyvatelný, v dalších už dnes žijí sociálně slabí,“ uvedl budišovský místostarosta Pavel Jílek.

Právě sociálním bydlením se na Vítkovsku začne. První žádosti o dotace města podají v červnu. S byty vzniknou i pracovní místa, počítá se totiž s domovníky, kteří budou mít chod jednotlivých domů na starosti. Budou přímo z komunity sociálně vyloučených.

„Domovníky už máme vytipované, jsme malé město a známe se mezi sebou. Původně jsme chtěli pro každý vchod jednoho, který by pracoval na částečný úvazek. Ale přiklonili jsme se k variantě mít dva domovníky na plný úvazek s tím, že budou mít na starosti dva tři vchody. Musí to být samozřejmě člověk, který na místě bydlí,“ upřesnil budišovský místostarosta.

Chtějí zvýšit finanční gramotnost

Příslušníci komunity by pracovali i jako asistenti prevence kriminality či asistenti komunitních pracovníků. Přímo v terénu budou pomáhat lidem ze svého okolí. „Počítáme s terénním pracovníkem, který by poskytoval nejen sociální, ale i finanční poradenství. Dáme mu k dispozici i prostory,“ uvedl starosta Čermné ve Slezsku Milan Baroň.

Oblast totiž trpí vysokou předlužeností, například v Čermné je každý třetí obyvatel nad patnáct let v exekuci. „Máme velkou romskou komunitu a tito lidé často využívají různých finančních nabídek. Není to o nezaměstnanosti, chodí do práce, ale snadno se do toho nechají uvrtat. Musíme zvýšit finanční gramotnost,“ doplnil Baroň.

Ve Vítkově mají exekutoři v hledáčku 11 procent dospělých, v Budišově 16 procent. Dluhoví poradci jsou proto jedním ze stěžejních pilířů projektu. Budovat se však budou i komunitní centra pro volný čas mládeže, seniorů i maminek s dětmi. Vítkov už má vyhlédnutý objekt, který pro tyto účely město koupí. Počítá se i s pěti sociálními podniky – firmami, které vezmou a vyškolí dlouhodobě nezaměstnané.

„Žije zde mnoho lidí s chutí podnikat a zároveň tím pomoci druhým. Už teď můžeme říct, že se bude jednat o záměry z oblastí dřevozpracujícího průmyslu, stavebnictví i informačních technologií. Připravují se i projekty košíkářství nebo regionální jatka,“ upřesnila Lucie Nemešová z Agentury pro sociální začleňování, která strategický plán i zisk dotací na něj zaštiťuje. Celkem tak má na Vítkovsku vzniknout na dvacet nových pracovních míst.

Svůj strategický plán budou města plnit od letoška do roku 2019. „V následujících letech by mohl přinést do Vítkovska a Budišovska až 170 milionů korun,“ dodala Nemešová s tím, že všechny projekty dotace nemusí podpořit.