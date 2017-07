Žena nechce opravit svou část cesty. Ani zadarmo. Sousedi si stěžují

Příjezdovou cestou v bohumínské části Skřečoň projíždí denně několik místních obyvatel ke svým domům. V autě se řidiči párkrát pořádně zhoupnou, jeden její úsek je totiž v katastrofálním stavu.

Polovina cesty v majetku města je v dobrém stavu, druhá část, soukromá, je rozbitá.

Bohumínská radnice před nedávnem nabídla majitelce pozemku, že cestu na své náklady opraví. „S tím, že nebudeme požadovat ani převod pozemku pod cestou nebo zřízení věcného břemene. Postačí jen souhlas s opravou,“ uvedla mluvčí Bohumína Lucie Kolková. „Majitelka ale naši nabídku opakovaně odmítla s tím, že jí současný stav cesty vyhovuje,“ dodala mluvčí.

Podle místních je za tím vyřizování účtů. „Vztahy nejsou už léta dobré. Tím, že si nenechají zadarmo opravit svou část cesty, nám dělají vyloženě naschvály,“ řekl muž ze sousedství.

„Po cestě se nedá chodit ani jezdit“

Majitelka poničeného úseku příjezdové cesty Olga Komárková se k situaci nechtěla vyjádřit. „Nemá to smysl. Cokoliv řeknu, by poté bylo překrouceno.“ Sdílnější byl starší pán, který po chvíli vyšel z jejího domu. Potvrdil domněnky sousedů. „Napřed mi roky nadávají a teď chtějí opravit cestu? A že si na cestě ničí auta, to je nesmysl. Mají tam jezdit pomalu,“ řekl.

Několik místních sepsalo před nedávnem petici. „Vzhledem k tomu, že po takové cestě se nedá chodit ani jezdit a hlavně ji považujeme za velmi nebezpečnou, požadujeme, aby paní Komárková zjednala v této věci nápravu a cestu v nejbližší době opravila,“ píše se v dokumentu, pod který se podepsalo devět lidí.

Podle jedné z iniciátorek petice Dagmar Morisové, je situace neúnosná.„Řešíme to už několik let a nevíme, co si počít. Bezpečnost by měla být na prvním místě. A na takové cestě si děcka můžou polámat nohy. Ostatní jsme se svých částí příjezdové cesty vzdali ve prospěch města a to nám je udržuje v dobrém stavu. Ale takhle, s tím jedním rozbitým úsekem, je to stejně k ničemu,“ podotkla Morisová.

Petici mohou úředníci jen zastrčit do šanonu. „Jsme v patové situaci. Nemůžeme přes výslovný zákaz majitele komunikaci opravit. Doporučili jsme místním, aby se mezi sebou domluvili a našli nějaký kompromis. My jsme připraveni cestu opravit a starat se o ni,“ dodala Kolková.